Abascal se suma el sábado a la marcha de Sociedad Civil Española para pedir la dimisión de Sánchez

Archivo - El líder de VOX, Santiago Abascal, saluda a los asistentes a una manifestación a 29 de octubre de 2023, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 22 May. (EUROPA PRESS) -

El líder de Vox, Santiago Abascal, asistirá este sábado a la manifestación convocada por Sociedad Civil Española para pedir la dimisión "inmediata" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por el "desastre" al que, a su juicio, está llevando a España.

Según ha informado Vox, Abascal estará acompañado por el jefe de la delegación del partido en Bruselas, Jorge Buxadé; los portavoces nacionales Isabel Pérez Moñino (Agenda España); Samuel Vázquez (Seguridad e Interior); Alberto Rodríguez Almeida (Industria); y el portavoz nacional, José Antonio Fúster.

Asimismo, asistirán los portavoces regionales de Castilla-La Mancha, Aragón y Valencia, David Moreno, Santiago Morón y José María Llanos, respectivamente. También el secretario general del sindicato de Vox Solidaridad, Jordi de la Fuente.

La marcha convocada por Sociedad Civil Española, que coordina a más de 150 asociaciones civiles, se iniciará a las 10.30 horas desde la madrileña Plaza de Colón y está previsto que acabe sobre las 12.30 horas en el Arco de Moncloa, según han informado los organizadores.

La organización justifica la necesidad de la marcha, que tiene el lema de '¡Sánchez, dimisión ya!", alegando que "es un clamor la indignación de los españoles ante la deriva a la que el Gobierno está llevando al país". Invitan a unirse con "pancartas y símbolos identificativos propios".