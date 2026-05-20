Guerra Irán | Directo: Senado de EEUU aprueba una resolución para limitar poderes de guerra de Trump y retirar tropas

Europa Press Internacional
Actualizado: miércoles, 20 mayo 2026 8:34
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MADRID 20 May. (EUROPA PRESS) -

El Senado de Estados Unidos ha aprobado por primera vez una resolución para limitar los poderes de guerra del presidente del país, Donald Trump, y potencialmente retirar a las tropas norteamericanas de la guerra contra Irán, después de que cuatro republicanos hayan roto filas para votar con la bancada opositora, que ha visto avanzar el texto en la Cámara Alta tras siete intentos fallidos.

   Los senadores han aprobado la moción con 50 votos a favor y 57 en contra. Entre los primeros se encuentran los republicanos Bill Cassidy, de Luisiana; Susan Collins, de Maine; Lisa Murkowski, de Alaska, y Rand Paul, de Kentucky. En cambio, el demócrata John Fetterman ha votado en contra de la resolución.

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