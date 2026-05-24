Por qué se recomienda rociar vinagre alrededor del inodoro - NIK - UNSPLASH

MADRID 24 (EUROPA PRESS)

Tener un hogar limpio es importante para muchos. Sea porque se quiere ahorrar tiempo cuando se llega a casa y se tiene que hacer una limpieza profunda, o porque se prefiere mantener un nivel mínimo de higiene, la búsqueda constante de reducir el tiempo necesario para limpiar es una realidad para muchos.

El cuarto de baño es el foco de esta rutina, ya que su higiene, junto con la de la cocina, es primordial en los hogares. Por ello, muchas veces productos básicos con propiedades antibacterianas, como el vinagre o el bicarbonato, son aliados en esta limpieza.

¿POR QUÉ SE RECOMIENDA ROCIAR VINAGRE ALREDEDOR DEL INODORO?

El vinagre blanco suele usarse en la limpieza porque tiene cierta capacidad antibacteriana y desodorizante, por lo que se usa hasta para limpiar manchas de la ropa. Uno de sus principales componentes es el ácido acético, lo que puede ayudar a reducir las bacterias alrededor del inodoro, lo que, como consecuencia, también puede ayudar a neutralizar malos olores.

Este ácido también puede disolver suciedad y depósitos minerales, como la cal. El blog de la empresa de fabricación de productos químicos industriales PCC señala que el vinagre es eficaz contra las manchas de orina, por lo que es útil tanto en la zona alrededor del inodoro como para limpiar las manchas de mascotas en los hogares.

CÓMO USARLO

En lugar de usar vinagre blanco directamente, se recomienda diluirla con agua, ya que mantiene su poder ácido, pero reduce su agresividad y facilita el enjuague. El vinagre se pone en un recipiente con rociador, se aplica alrededor del inodoro y se deja actuar entre 10 y 15 minutos.

Pasado este tiempo, se aclaran los residuos. Este proceso se puede repetir una o dos veces por semana como forma de mantenimiento y actúa como un complemento a la limpieza profunda.

Cabe apuntar que algunos materiales especialmente sensibles, como algunos tipos de piedra natural, pueden ser dañados si se aplica ácido acético excesivamente concentrado o muy a menudo. Además, existe un vinagre de limpieza que tiene un contenido más alto de este ácido especialmente apto para acumulaciones considerables, pero no para su consumo, a diferencia del de cocina.