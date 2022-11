El Gobierno de Aragón reclamará recursos de los gravámenes a la banca y eléctricas si hay "el mínimo resquicio"

ZARAGOZA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Aragón reclamará al Ejecutivo central recursos de los nuevos gravámenes sobre la banca y las compañías eléctricas si encuentra "el mínimo resquicio" para hacerlo.

Así lo ha indicado este viernes, en la sesión plenaria de las Cortes autonómicas, el presidente del Gobierno regional, Javier Lambán, quien ha explicado al líder de Cs Aragón, Daniel Pérez Calvo, que "no procedería" aplicar los artículos 108 y 109 del Estatuto de Autonomía, que permiten establecer un acuerdo bilateral en materia de financiación, porque son dos gravámenes de naturaleza no tributaria, sino prestaciones patrimoniales.

El jefe del Ejecutivo ha comentado que algunas comunidades autónomas están planteando cuestiones ante estos gravámenes y ha apostado por "encontrar la manera de sumarse a esas comunidades y hacer planteamientos similares".

La presidenta de La Rioja, Concha Andreu, ha dicho Lambán, ha recurrido a un artículo de su Estatuto que hace referencia al "efecto frontera" respecto del País Vasco en materia de captación de inversiones y empresas. Lambán ha aprovechado para criticar los sistemas forales, que acepta "por imperativo constitucional".

"Lamentablemente", ha continuado el presidente aragonés, la aplicación de los artículos 108 y 109 está pendiente, indicando que él fue el primer presidente que lo planteó en las comisiones bilaterales con el Gobierno de España, "pero no se ha avanzado absolutamente nada en la cuestión porque no tiene sentido hacerlo si no hay avances tangibles".

Daniel Pérez Calvo ha expresado que "la financiación autonómica se va a quedar para septiembre" y ha cuestionado por qué el Ejecutivo aragonés no ha activado las herramientas jurídicas que tiene a su alcance para mejorar la financiación, mientras otras comunidades vecinas no solo las activan, sino que cuentan con "privilegios" y "son capaces de incrementar más esos ingresos".

Ha preguntado si tiene previsto poner en marcha los artículos 108 y 109 del Estatuto y solicitar los recursos que se obtengan de los nuevos impuestos a la banca y las eléctricas para "compensar" la financiación autonómica.

Pérez Calvo ha indicado que el Gobierno de España ha pactado con Bildu que Navarra y el País Vasco puedan asumir todos los ingresos de esos impuestos extraordinarios.