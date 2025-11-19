El Gobierno de Aragón reivindica el refuerzo del transporte escolar en Teruel con más inversión y rutas

El director del Servicio Provincial de Educación en Teruel, José Luis Castán, visita el IES Salvador Victoria de Monreal del Campo (Teruel). - GOBIERNO DE ARAGÓN

MONREAL DEL CAMPO (TERUEL), 19 (EUROPA PRESS)

El Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón ha reivindicado que ha impulsado un "incremento histórico" del 23% en los últimos dos cursos en la mejora del transporte escolar en la provincia de Teruel, con la puesta en marcha de nuevas rutas que "aseguran el acceso a una educación pública de calidad en todo el territorio".

Así lo ha explicado hoy el director del Servicio Provincial de Educación en Teruel, José Luis Castán, quien ha visitado el IES Salvador Victoria de Monreal del Campo, junto al alcalde de esta localidad, Mario Latorre, un centro en el que acaban de terminar las obras del nuevo aulario para Formación Profesional, con una inversión de un millón de euros.

Castán ha asegurado que "el transporte escolar no solo vertebra el territorio aragonés, sino que garantiza que el alumnado, con independencia del lugar donde viva, tenga acceso a una educación pública de calidad y, en su caso, facilita la libre elección de centro".

Asimismo, ha destacado el esfuerzo inversor del actual Departamento de Educación, que ha incrementado en casi un millón de euros el presupuesto en esta materia en la provincia en los dos últimos cursos, y ya destina más de 4,5 millones a las rutas.

También ha subrayado el aumento experimentado en las rutas, pasando de 110 a 125 en la provincia, entre líneas propias y con reserva de billete en línea regular.

INCIDENCIA EN ETAPAS POSTOBLIGATORIAS

El director provincial ha puesto de manifiesto también la importancia del transporte en las etapas postobligatorias, como el Bachillerato y la FP, en un territorio como Teruel.

En este sentido, "la oferta ha aumentado, se ha diversificado y puede propiciar la permanencia de familias en entornos rurales, con centros de proximidad".

Como mejoras en este sentido, se está posibilitando que alumnos de FP de grado superior, que reciben beca de transporte, puedan acceder a la reserva de billetes en línea regular, así como a las plazas libres de rutas propias. Además, se han integrado redes de centros con oferta de FP en el medio rural.

Un ejemplo de éxito, ha continuado, es la que tiene como destino la FP de Instalaciones Frigoríficas y de Climatización en Monreal del Campo. Gracias al transporte, "se ha conseguido que los centros compartan alumnado para cursar modalidades de Bachillerato o FP en localidades cercanas, como Alcañiz, Andorra, Alcorisa y Calando o Caspe en el Bajo Aragón".

NUEVAS RUTAS

También se han creado rutas en horario de tarde para la asistencia a cursos vespertinos, sobre todo de FP, como la que va de Santa Eulalia a Teruel y se ha habilitado un correo electrónico y un teléfono para comunicar cualquier incidencia relacionada con el transporte y solucionarla cuanto antes.

En concreto, este curso 25/26 se han establecido tres nuevas rutas: Teruel-San Blas, que se ha convertido en diaria por el incremento del alumnado del CPIFP San Blas; Calamocha-Caminreal-Monreal del Campo-Teruel, con un recorrido diario de 304 kilómetros --cuatro trayectos-- y destino en los institutos de Teruel para alumnos que cursan bachillerato y ciclos formativos; y el Castellar-Cabra de Mora-Mora de Rubielos, con 70 kilómetros de recorrido con destino el Colegio San Miguel de Mora.

Además, se han ampliado las rutas Cretas-Valderrobres-La Fresneda-Valjunquera-Alcañiz, para integrar la localidad de cretas, y Bordón-Tronchón, Mirambel, Cantavieja, para que los estudiantes acudan al IES de Villafranca del Cid.

NUEVA LICITACIÓN

El director provincial ha avanzado también las mejoras que traerá también consigo la nueva licitación del transporte, que ya está lanzada, con 113 rutas previstas en la provincia y una inversión de 13,9 millones hasta 2028. Garantizará la prestación y la calidad de un "servicio esencial" con un modelo estable, integrando a todo el sector.

A este respecto, ha insistido en que desde el Servicio Provincial de Teruel se ha contactado con todos los transportistas y empresas de taxis para explicarles las condiciones, y garantizado que "en ningún caso se dejará de contar con las empresas de taxis de la provincia, principalmente en el medio rural".

Como novedad, destaca la posibilidad de subcontratar un porcentaje de las rutas de cada lote, así como algunos componentes del servicio, como el acompañamiento obligatorio en rutas con alumnado de educación especial o primaria.

Esta medida busca dotar de mayor flexibilidad a las empresas adjudicatarias, especialmente en rutas donde el uso de vehículos de menos de 9 plazas resulta más eficiente.

La subcontratación estará sujeta a estrictas condiciones, como el control de acuerdos no abusivos y el cumplimiento de los plazos de pago a los subcontratistas.