El Gobierno aragonés convoca ayudas para organizar actividades culturales en el medio rural

El consejero de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial del Gobierno de Aragón en funciones, Octavio López, firma la orden de subvenciones para actividades culturales en asentamientos rurales de Aragón. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial de Aragón (BOA) ha publicado este jueves la orden firmada por el consejero de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial, Octavio López, mediante la que se convocan subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para la realización, durante el año 2026, de actuaciones culturales desestacionalizadas, en el marco de la Directriz Especial de Ordenación Territorial de Política Demográfica y contra la Despoblación.

Se trata de ayudas de entre 2.000 y 8.000 euros a las que pueden aspirar las asociaciones y fundaciones con domicilio en la Comunidad Autónoma de Aragón e inscritas en el Registro General de Asociaciones y en el Registro de Fundaciones que gestiona el Departamento de Hacienda, Interior y Administración Pública del Gobierno de Aragón y cumplan la normativa vigente en materia de asociaciones y fundaciones.

Tal como se recoge en la orden, las actividades culturales de tipo escénico y cultural susceptibles de ser subvencionadas son aquellas que se realicen en el medio rural aragonés que estén relacionadas con la danza, la ópera, el teatro, el circo, títeres y guiñoles, conciertos de música en vivo, recitales, coros, cine, monólogos, recreaciones históricas y visitas guiadas, entre otras.

El plazo de presentación de solicitudes será de 30 días naturales a partir de mañana, con lo que las entidades aspirantes a las mismas podrán formular las peticiones hasta el 26 de abril, y habrán de cumplimentarse y firmar obligatoriamente por medios electrónicos a través de la Sede electrónica del Gobierno de Aragón, incluyendo en el buscador de trámites (url: http://www.aragon.es/tramites) el número 11422 y/o la denominación 'Ayudas del Fondo de Cohesión Territorial-Entidades sin ánimo de lucro-Convocatoria 2026'. Esta solicitud se dirigirá automáticamente a la Dirección General de Despoblación.

El procedimiento de concesión de las subvenciones previstas en esta convocatoria se tramitará en régimen de concurrencia competitiva, siendo el crédito total de 500.000 euros.