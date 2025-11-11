El Gobierno aragonés convoca subvenciones por 2 millones de euros para acelerar la transformación del sector del vino

ZARAGOZA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Gobierno de Aragón ha aprobado una nueva convocatoria de subvenciones, dotada con 2 millones de euros financiados con fondos europeos, para impulsar inversiones en instalaciones, infraestructuras y herramientas de comercialización del sector vitivinícola, con el objetivo de acelerar su transformación.

Esta convocatoria, correspondiente al año 2026, forma parte del programa de Intervención Sectorial del Vino (ISV) 2023-2027, y consolida el nuevo modelo de gestión que otorga mayor autonomía a Aragón en el uso de los fondos europeos, al permitir que los recursos liberados por renuncias o modificaciones se reinviertan en nuevas solicitudes dentro del mismo ejercicio financiero.

La directora general de Innovación y Promoción Alimentaria del Ejecutivo autonómico, Amparo Cuéllar, ha destacado que "estas ayudas son una herramienta fundamental para reforzar la competitividad y sostenibilidad de un sector estratégico que aporta riqueza, empleo y orgullo" a la Comunidad.

Asimismo, Cuéllar ha subrayado que el compromiso del Gobierno autonómico es "acompañar al sector del vino en su proceso de modernización, apostando por la innovación, la eficiencia energética y la proyección internacional".

Las subvenciones financiarán la mejora de las instalaciones de transformación y almacenamiento, la adquisición de nueva maquinaria, el desarrollo de 'software', el registro de marcas y medidas de ahorro energético en industrias del sector.

Podrán beneficiarse empresas vitivinícolas, organizaciones de productores y asociaciones del sector vitivinícola y el plazo de presentación se prolongará hasta el 30 de enero de 2026.

La directora general ha añadido que "el vino aragonés es sinónimo de identidad, calidad y talento" y que con estas ayudas siguen apostando por un sector que representa "lo mejor de Aragón, dentro y fuera de nuestras fronteras".

APOYO AL SECTOR DEL VINO

Esta convocatoria se enmarca en la apuesta global de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Alimentación por el sector vitivinícola, que en 2025 ha contado con un plan específico de 9,8 millones de euros destinados a apoyar, modernizar y proyectar el vino aragonés en todo el mundo.

La acción pública refuerza el trabajo de las Denominaciones de Origen Protegidas de Aragón y de las Indicaciones Geográficas Protegidas, motores de calidad reconocidos dentro y fuera del país, que siguen consolidando la imagen del vino de la Comunidad como "un producto competitivo, singular y con fuerte personalidad y futuro".

"Sus botellas representan el arraigo, la profesionalidad y la vocación internacional de cientos de bodegas y viticultores que trabajan cada día para mejorar y abrir nuevos mercados", han añadido desde el Gobierno de Aragón.

El sector es, además, uno de los principales protagonistas de la nueva campaña de Aragón Alimentos 'Aragón, Sabor de Verdad', buque insignia de la promoción agroalimentaria regional, que impulsa la visibilidad del vino en ferias nacionales e internacionales, campañas promocionales y acciones de apoyo directo al consumo.

"El vino aragonés es sinónimo de identidad, calidad y talento. Con estas ayudas seguimos apostando por un sector que representa lo mejor de Aragón, dentro y fuera de nuestras fronteras", ha concluido Amparo Cuéllar.