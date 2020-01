El Gobierno aragonés eleva a Nivel 2 la fase de emergencia del Plan Territorial de Protección Civil

Publicado 21/01/2020 12:37:16 CET

ZARAGOZA, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Aragón ha elevado al Nivel 2 la fase de emergencia del Plan Territorial de Protección Civil (PLATEAR) por el empeoramiento de la situación provocada por el temporal 'Gloria'.

Esta decisión se ha tomado tras valorar, en la reunión del Centro de Coordinación Operativa (CECOP), las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) de fuertes nevadas, lluvias y vientos, además de la situación de las carreteras, tanto en la provincia de Teruel como en la de Zaragoza. Además, el CECOP ha decidido solicitar la activación de la Unidad Militar de Emergencias (UME.

La emergencia será declarada de nivel 2 cuando la situación generada o la evolución previsible de la misma requiera medios y recursos no asignados al PLATEAR, por ejemplo, la UME. En este nivel se integran bajo una acción coordinada y bajo una única dirección la intervención de todos los medios y recursos intervinientes.

Actualmente están trabajando 131 quitanieves, de los que 25 son del Gobierno de Aragón, 21 en Teruel y cuatro en Zaragoza; 16 de la Diputación de Teruel; tres de la Diputación de Zaragoza y 87 de la Administración General del Estado, 34 en Teruel y 53 en Zaragoza.

La consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales, Mayte Pérez, ha asegurado que se trata de un "temporal importante", que tiene "su foco en la provincia de Teruel" y en el que hay "cinco comarcas especialmente afectadas: Gúdar-Javalambre, Maestrazgo, Andorra-Sierra de Arcos, Bajo Aragón y Matarraña".

El Centro de Coordinación Operativa (CECOP) se volverá a reunir a las 18.00 horas en la sede del 112 Aragón, una cita en la que estarán presentes los integrantes de este órgano; entre otros, representantes de Educación, Carreteras, Agricultura, el IASS, el 061 Aragón, la Delegación y las Subdelegaciones del Gobierno y la AEMET.

A esta cita, ha anunciado la consejera, se sumará la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), ya que una de las consecuencias que puede traer el actual episodio de nieve es "una subida de los caudales".

La reunión de esta tarde la volverá a presidir por videoconferencia desde Teruel la consejera Mayte Pérez desde la delegación territorial del Gobierno de Aragón y junto al delegado territorial del Ejecutivo autonómico en Teruel, Benito Ros, el subdelegado del Gobierno, José Ramón Morro, y un responsable de la Diputación Provincial de Teruel.

Por otro lado, varios municipios de las comarcas del Matarraña --principalmente-- y el Bajo Aragón se han visto afectados por cortes en el suministro eléctrico. En total, a las 11.30 horas había 9.500 personas sin luz a causa del temporal.

CARRETERAS

Respecto a las carreteras de la red autonómica de Aragón, se ha organizado el dispositivo con especial atención a las zonas de la provincia de Teruel.

Todos los medios técnicos propios y contratados en el dispositivo de vialidad invernal en la provincia han comenzado a operar a partir de las 6.00 horas, en algunas zonas, como Mosqueruela, a las 5.00 horas. Se ha priorizado trabajos en las zonas que hay falta de luz para permitir el acceso para la resolución de los cortes de suministro.

Se trabaja para abrir acceso a los municipios incomunicados y se han contratado cuatro máquinas quitanieves más para este temporal. Del mismo modo, en la provincia de Zaragoza se ha planificado con los medios disponibles y con las previsiones meteorológicas prestando especial atención a las zonas correspondientes a Campo de Cariñena, Aranda y Daroca.

RUTAS ESCOLARES

Por otra parte, el temporal de nieve ha provocado este martes la suspensión de prácticamente todas las rutas escolares en la provincia de Teruel, que han afectado a más de 2.200 alumnos, de los 2.300 que cada día utilizan este servicio, lo que supone el 96,5% del total.

El servicio provincial de Educación ha realizado una labor preventiva y ha recomendado que no salieran los autobuses ante la copiosa nieve caída en todos los puntos de la provincia. Las únicas rutas que han salido hoy son las que trasladan alumnado en la propia ciudad de Teruel hasta el centro de San Blas.

En este ámbito, la consejera de Presidencia ha sostenido que la instrucción "a todos los docentes que tienen que desplazarse por las carreteras afectadas" es que "no lo hagan si pueden evitarlo". "La precaución en un día como hoy, no salir a la carretera si no es imprescindible, es lo mejor que podemos hacer", ha añadido.

Además de las rutas suspendidas, algunas escuelas no han podido abrir por las nevadas, como las de Valdealgorfa, Alcorisa o el IES de Utrillas, donde el mal tiempo ha hecho imposible a los docentes acudir a su puesto de trabajo.

El servicio provincial de Educación está en permanente comunicación con los centros, a los que ha enviado las instrucciones de actuación en situaciones de inclemencia meteorológica, llamándoles a comunicar cualquier situación excepcional que se produzca con motivo del temporal.

En la provincia de Zaragoza también se han visto rutas afectadas como la que se dirigía a los IES de Cariñena, Épila y Belchite, donde más de un centenar de alumnos de han visto afectados. En la provincia de Huesca no se ha producido ninguna afección.