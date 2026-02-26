El Gobierno de la ciudad hará una norma que impida entrar con el rostro tapado en el Ayuntamiento de Zaragoza

Infografía con diferencias entre los velos islámicos. - Europa Press

El Gobierno de Zaragoza elaborará una norma que impida entrar con el rostro tapado en las dependencias del Ayuntamiento de la ciudad, según se desprende de la moción de Vox aprobada por el pleno municipal, que ha contado con el apoyo del PP y el rechazo del PSOE y ZeC.

La moción de Vox pide establecer, en el ámbito de las dependencias municipales, una condición funcional de acceso y uso consistente en la necesidad de permitir la identificación visual del rostro por razones de seguridad y verificación de la identidad; no permitir el acceso o permanencia en dependencias municipales a personas con prendas que oculten el rostro y encomendar a los servicios jurídicos municipales la redacción y aprobación de un reglamento de uso de las dependencias municipales que desarrolle esta regulación.

La portavoz adjunta de Vox, Eva Torres, ha justificado esta moción al comentar que hay una media diaria de mil personas en el hall del Ayuntamiento para pedir certificados de empadronamientos y otros días unas 1.200 personas por "efecto llamada de regularización masiva". Cada día es más fácil ver a mujeres con niqab o burka, ha observado Torres quien se ha preguntado cómo se puede comprobar su identidad y que es quien dice ser con el rostro tapado por lo que el Ayuntamiento tiene que garantizar la seguridad.

Las normas en espacios públicos tiene que ser para todos por igual y ha pedido hacer una norma que para acceder a las dependencias municipales haya que llevar el rostro descubierto para verificar la identidad, ha abundado Torres.

La portavoz del grupo municipal de ZeC, Elena Tomás, ha dicho que esta moción es debatir sobre un problema que no existe. "Claro que estoy en contra del burka y que las religiones tengan peso en las instituciones", ha enfatizado. A su parecer, esta moción la trae Vox porque "son racistas y odian la cultura diferente y en particular la árabe" y ha dicho desconocer el motivo.

Torres ha rebatido a Elena Tomás para alegar que ZeC es "racista, pero con los españoles" y ha aseverado que o solo el problema existe sino que aumenta porque cada vez viene más de países islámicos con costumbres diferentes a las de España. "El burka es símbolo de opresión no de religión ha diferenciado" y está prohibido en Francia Dinamarca, Países Bajos o Suiza. Ha instado a ZeC a que haga como Vox que ha propuesto penas a los que mediante coacción o fuerza impongan este tipo de velos.

Ha incidido en que la moción habla de seguridad para los usuarios y empleados públicos porque hay que identificar a las personas que se acercan a hacer trámites a las dependencias municipales. Es competencia del Ayuntamiento de Zaragoza establecer las normas de acceso y es lo que Vox pide al Gobierno de la ciudad para hacer una norma interna, ha resumido.

La portavoz del PSOE, Lola Ranera, ha dicho que este tema es del ámbito del Congreso de los Diputados y ha afeado a Vox que traiga esta moción que "se inventa un problema". Por ello, ha pedido un informe que diga cuantas mujeres entran con burka al Ayuntamiento al estimar que Vox viene a "agitar y confrontar desde el odio y no para defender a las mujeres y las libertades"

La concejal del PP, Pilar Cortés, ha expuesto que en el caso del burka el derecho fundamental que se vulnera es el de igualdad entre hombres y mujeres. Es imposición de los talibanes en Afganistán e interpretaciones fanáticas del Corán porque el islamismo no lo exige". Ha preguntado si esta mujer "recluida" con burka puede tener el mismo tratamiento en una sociedad y ha subrayado que es un "deshumanización total" de la mujer además de la "clara imagen de un sometimiento".

Cortés ha defendido la educación de las niñas en valores y dignidad y de los hombre para que sepan que el burka "es hacer una mujer una ciudadana de segunda".

Torres ha recalcado que lo importante es hacer una norma no solo para las que lleven burka, sino cualquiera que lleve el rostro tapado con un pasamontañas o gorra y gafas de sol oscuras, además del burka, ha puntualizado.

Por otro lado, ha decaído una moción de ZeC en la que se pedía garantizar la atención a mujeres embarazadas en situación vulnerable; comprometer como mínimo el 5% del presupuesto municipal a políticas públicas de cuidados de calidad; eliminar listas de espera en el acceso a la ayuda a domicilio y a reforzar los servicios municipales de atención a la violencia de género.

La portavoz del grupo municipal de ZeC, Elena Tomás, ha dicho que "sin cuidados no hay crecimiento" y ha pedido que sean tareas de hombres y mujeres y se destine un 5% del presupuesto municipal a políticas públicas destinadas al desarrollo y fortalecimiento de recursos públicos de cuidados, garantizando su carácter universal, accesible y de calidad.

La portavoz adjunta de Vox, Eva Torres, ha criticado las contradicciones de ZeC por "declararse comunista y luego defender lo contrario". Ha recordado que en España hay igualdad constitucional y "no se necesitan las pancartas de ZeC" porque quienes se proclaman defensores del feminismo "hacen leyes que las ponen en riesgo" para citar la Ley del solo sí es sí. Ha preguntado por el eslogan "hermana yo si te creo" que se ha convertido en el "hermana lo tienes chungo" según de qué partidos sean y les ha instado a que se manifiesten frente la embajada de Irán.

La concejal del PSOE, Marta Aparicio, ha dicho que le 8M es un día de celebración y de reivindicación porque queda mucho camino por recorrer y porque "visto lo visto" no nos podemos permitir el lujo de dar un solo paso atrás". Ha lamentado que solo un 16% de los hombres se hacen cargo de las tareas de cuidados para deducir que se tienen que implicar más porque "beneficiará a todos y todas".

La consejera municipal de Políticas Sociales, Marian Orós, ha observado que la izquierda está en "descomposición" porque quieren imponer ideología de género y la juventud dice que no". Solo 4 de cada 10 jóvenes se declara feminista y creen que el feminismo es una "herramienta de manipulación política".

"El PSOE feminista no existe" ha sentenciado Orós en referencia a la Ley del solo sí es sí o las pulseras antimaltrato que no funcionan o decir que el burka es una expresión de libertad cuando es la "peor cárcel posible para una mujer", además de citar la presunta violación del DAO a una subordinada.