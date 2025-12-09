El Gobierno de España aprueba 36,5 millones para el Fondo de Inversiones de Teruel (FITE)

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, durante una rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Ministros, en el Palacio de la Moncloa, a 9 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press

El Gobierno ha aprobado el Real Decreto que regula la concesión directa de una subvención de 36,5 millones de euros al Ejecutivo aragonés para sufragar los proyectos incluidos en el Fondo de Inversiones de Teruel (FITE).

El objetivo de la subvención es hacer efectivo el principio de solidaridad ante las desigualdades interterritoriales identificadas en la Comunidad como consecuencia de las peculiaridades estructurales de la provincia de Teruel, favoreciendo la generación de actividad económica para mejorar el bienestar social de su población, han informado desde el Ejecutivo.

Estos 36,5 millones se sumarán a otros 36,5 que aportará el Gobierno autonómico, con lo que la cantidad para este año se elevará hasta los 73 millones de euros.

El FITE nace debido a que Aragón, por su nivel de renta, no es beneficiaria del Fondo de Compensación Interterritorial (FCI), pero la provincia de Teruel sufre desigualdades estructurales con respecto el resto de la región.

A tal efecto, la Administración General del Estado y el Gobierno de Aragón colaboran desde el año 1992, a través de la suscripción de diferentes instrumentos, para la financiación de inversiones que favorezcan el desarrollo económico de la provincia de Teruel.

En este sentido, el FITE está destinado a la financiación de proyectos de inversión que promuevan la creación de un espacio de competitividad necesario para superar las peculiaridades socioeconómicas de la provincia de Teruel y favorecer la generación de actividad económica.

La concesión de estos 36,5 millones de euros se materializará con la firma de un convenio entre el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática y el Ejecutivo aragonés.

Serán financiables las actuaciones previstas en el Real Decreto que hayan sido desarrolladas durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2025 y el 31 de diciembre de 2028. La elección y aprobación de los proyectos de inversión financiados corresponderá al Gobierno de Aragón, que comunicará los proyectos aprobados y los cambios acordados al Ministerio.