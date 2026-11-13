El Gobierno de España crea 14 nuevas plazas de jueces y 4 de fiscales en Aragón

Ciudad de la Justica, Zaragoza - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes la creación de 500 plazas de jueces y 200 de fiscales para 2027, lo que supone una ampliación del 7,8% de la planta judicial y del 6,6% de la del Ministerio Fiscal. En Aragón, el Gobierno creará 14 plazas de jueces, un 8,6% más respecto a la plantilla actual, y 4 de fiscales, un 5,8% más, para 2027.

En dos años --2025 y 2026-- se han creado 22 plazas judiciales en esta comunidad, un 14,3% más. Las 700 plazas creadas se suman a las otras 700 que el Gobierno creó el pasado mes de julio para 2026. En total, 400 de fiscales y 1.000 de jueces.

Un aumento sin precedentes, gracias a Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, que ha permitido crear en tan solo dos años más plazas que en los últimos 15 años juntos, en los que se han creado 930 plazas judiciales en total.

Su distribución se ha realizado atendiendo a criterios objetivos --carga de trabajo, litigiosidad y población-- y teniendo en cuenta las aportaciones del Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía, las comunidades autónomas con la competencia transferida y los Tribunales Superiores de Justicia.

Esta nueva ampliación de plantilla se enmarca en la transformación de la Justicia impulsada por el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Una transformación que combina reformas procesales, organizativas y digitales para dotar al Servicio Público de Justicia de las herramientas necesarias para afrontar los desafíos presentes y futuros.

De las 14 nuevas plazas judiciales para Aragón, 7 son para el Tribunal de Instancia de Zaragoza y el de Huesca y 6 para la Audiencia Provincial. La plaza 14 será para el Tribunal Superior de Justicia de Aragón.

De las 500 nuevas plazas de jueces creadas para toda España, la mayoría son para reforzar la jurisdicción civil --81 plazas en los Tribunales de Instancia y 61 en las Audiencias Provinciales-- y la social --104--. La jurisdicción penal se refuerza con 96 nuevas plazas y los órganos mixtos --Audiencias Provinciales y Tribunales de Instancia de las provincias y localidades más pequeñas-- con 87.

Otras 30 plazas son de adscripción territorial --destinadas a un territorio pero movibles en función de los cambios en las cargas de trabajo--.

Además, 18 nuevas plazas estarán destinadas a las secciones de Violencia sobre la Mujer, lo que supone un incremento del 62,8% en dos años, pasando de 121 plazas a 197.

Las secciones de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia también se refuerzan con 6 plazas más, la Audiencia Nacional con 4 y los Tribunales Superiores de Justicia con 19.

La creación de 4 nuevas plazas de fiscales para Aragón supondrá un crecimiento de la plantilla del Ministerio Fiscal en esta comunidad del 5,8%, pasando de 68 a 72 miembros. En toda España, el Gobierno crea 200 nuevas plazas de fiscales, un 6,6% más, que se distribuyen entre todas las comunidades autónomas y órganos centrales.