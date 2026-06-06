El Gobierno de Zaragoza licita por 14,4 millones un acuerdo marco para mejorar el asfaltado de las calles

Imagen de archivo de una intervención para mejorar el asfalto en Zaragoza. - AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ZARAGOZA, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Zaragoza refuerza su "compromiso inquebrantable con el cuidado de los barrios y la mejora de la escena urbana mediante una estrategia integral que transformará el viario público de la capital". Así lo ha explicado el consejero de Urbanismo, Infraestructuras, Energía y Vivienda, Víctor Serrano, quien ha anunciado que se saca ya a licitación "un ambicioso contrato que permitirá ejecutar campañas de mejora y asfaltado con mayor agilidad, de manera más extensiva y sostenida en el tiempo, superando la limitación de las tradicionales campañas estivales".

"Con la suma del nuevo acuerdo marco de hasta 14,4 millones de euros, Zaragoza afianza un modelo de gestión pública ágil, eficiente y volcado en las necesidades reales de sus ciudadanos, convirtiendo a la ciudad en un referente en mantenimiento y seguridad vial", ha puesto en valor Víctor Serrano.

"Esta decidida apuesta política se traduce en una mejora directa de la seguridad vial para conductores y peatones, la reducción de la contaminación acústica y el embellecimiento del espacio público, demostrando que la calidad de vida en el día a día de los vecinos es una prioridad absoluta", ha resumido Serrano.

Para materializar esta estrategia, el Gobierno de la ciudad ha aprobado la apertura de este procedimiento de adjudicación del acuerdo marco de obras de pavimentación de calzadas en el viario público, una herramienta de contratación que contará con unos 14,4 millones de euros (IVA no incluido), con una duración inicial de dos años y dos eventuales prórrogas de un año cada una.

Este procedimiento, tramitado de forma ordinaria y abierta, parte de un presupuesto base de licitación inicial de 8.712.000 euros (IVA incluido) para sus dos primeros años de vigencia. Al tratarse de un acuerdo marco, "permitirá al Ayuntamiento activar contratos basados de manera rápida y eficiente a medida que surjan las necesidades y se acredite la disponibilidad de crédito", ha especificado el consejero.

Para garantizar la especialización y capacidad de respuesta, el contrato se ha dividido en dos lotes estratégicos. El primero de ellos, el Lote 1, incluye los grandes proyectos de asfalto, las obras de pavimentación asfáltica en el viario del municipio de Zaragoza. Está destinado a proyectos de presupuesto inferior a 5.404.000,00 euros. Cuenta con un presupuesto base de licitación de 7.744.000,00 euros (IVA incluido) para los dos primeros años. El valor estimado total del lote 1, sumando posibles prórrogas, asciende a 12.800.000 euros sin IVA.

Por su parte, el Lote 2, para proyectos de pavimentación menores, se centra en obras de pavimentación en el viario de Zaragoza. Está enfocado a proyectos de presupuesto inferior a 500.000,00 euros. Tiene un presupuesto base de licitación de 968.000 euros, con IVA incluido. El valor estimado de este lote asciende a 1.600.000 euros sin IVA. "Para asegurar la competencia y disponibilidad de ejecución, cada uno de los lotes tendrá un máximo de tres empresas adjudicatarias", ha añadido Víctor Serrano.

EL PRESUPUESTO DE LA OPERACIÓN ASFALTO VERANO 2026 SUBE UN 20%

En la misma reunión del Gobierno de Zaragoza también se ha dado luz verde a la licitación de la esperada Operación Asfalto 2026. El contexto económico global ha obligado al Ayuntamiento a realizar un esfuerzo extraordinario.

Para compensar la acusada subida de los precios del crudo en los mercados internacionales, el Consistorio ha incrementado el presupuesto previsto inicialmente para este proyecto en casi un 20%. "Lejos de recortar el alcance de las obras, el Gobierno de Natalia Chueca ha buscado soluciones de financiación rápida para mantener intacto su compromiso con los barrios de nuestra ciudad", ha recordado Serrano.

"Gracias a este esfuerzo, este verano se invertirán 1,2 millones de euros destinados a asfaltar más de 26.000 metros cuadrados de vía pública. En total, las máquinas trabajarán en 36 calles repartidas de forma equitativa por 14 distritos de la ciudad, garantizando que las mejoras lleguen a todos los rincones de Zaragoza", ha recordado Víctor Serrano.

La relación de calles propuesta se ha hecho de la manera más equilibrada y racional posible conforme a las necesidades expresadas por cada una de las Juntas Municipales y Juntas Vecinales que componen la totalidad de la ciudad, en lo que se refiere a su suelo urbano consolidado, y el análisis posterior de los técnicos municipales.

Para la confección también se usan las aportaciones y sugerencias realizadas por la ciudadanía a través de los cauces de información y atención al ciudadano que el Ayuntamiento dispone para ello. Si se atiende al reparto de calles por distritos, las zonas con mayor número de metros cuadrados de renovación asfáltica este verano serán El Rabal, con 4.753 metros cuadrados, seguido de Actur Rey Fernando, con 2.673 metros cuadrados, Delicias con 2.599 metros cuadrados y Oliver Valdefierro con 2.598 metros cuadrados. Les siguen San José, con 2.319 metros cuadrados, Centro con 2.197 metros cuadrados y Torrero con 2.003 metros cuadrados.

RELACIÓN DETALLADA DE LAS CALLES

Así, en el Casco Histórico se van a mejorar los pavimentos de las calles Antonio Agustín entre el Coso y Cadena; y Policarpo Romea, entre el Coso y Antonio Agustín. En el distrito centro, en las calles UNcastillo, entre Tenor Fleta y el número 19; en Tomás Zumalacárregui, entre Arzobispo Domenech y Gil de Jasa, en la propia Arzobispo Domenech, entre Zumalacárregui y la avenida Goya y en Gil de Jasa, entre Alar del Rey y Zumalacárregui.

En las Delicias, en la avenida Madrid, entre Roger de Flor y Galán Bergua (vía de servicio); en Jordana, entre Terminillo y Delicias y entre Pedro de Luna y Sangenis; y en la calle Bolivia, entre Pedro de Luna y Sangenis; entre el paseo Calanda y San Roque; y entre Inglaterra e Izuzquiza.

Por su parte, en el sector Universidad, en Juan José Rivas, entre San Juan de la Cruz y Mariano Barbasán; en la plaza San Francisco entre A. Piqué y La Salle; en el barrio de San José, en las calles Nuestra Señora del Agua, entre Lapuyade y Gárate, y en Escultor Lobato.

En Las Fuentes, en las calles Azorín, semicalzada lado de los impares; y en Silvestre Pérez, entre el número 7 y Salvador Minguijón; En La Almozara, en la calle Berna, entre Luxemburgo y Pablo Gargallo; y en la calle Oslo;

También en El Rabal, en las calles Río Piedra, Somport, entre San Juan de la Peña y Monte Perdido, Marqués de la Cadena, en la semiglorieta ubicada frente a la calle Velilla de Ebro; en la vía Ricardo del Arco, entre Arquitecto Lafiguera y D. Agudo.

Además, en Torrero, en la plaza Gallur, y en la calle Hogar Cristiano.

En el Actur, en Rey Fernando, Rafael Alberti, entre el número 8 y Flora Tristán (el aparcamiento), Jorge Manrique, entre Pablo Neruda y el número 8

En Oliver-Valdefierro, en las calles Marconi, Homero, aquí entre Marconi y Madre Barat; la propia Madre Barat, entre entre A. Nobel y Homero; Luis Pasteur, entre P. Aranda y Homero; Teodora Lamadrid, entre Laguna Azorín y Fray Luis de León; en Fray Luis de León, entre Teodora Lamadrid y M.J. Bosqued; y Vega.

Por último, en el barrio rural de Santa Isabel, en la avenida de Santa Isabel entre el número 29 y la glorieta sobre la Z-40; en el distrito Sur, en la avenida Ilustración, concretamente en la glorieta situada entre J.A. Badín y M.G. Jovellanos y en el barrio de Miralbueno, en Las Palmeras, entre el número 49 y Los Almendros, así como esta última calle completa.