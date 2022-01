El Gobierno de Zaragoza, PP-Cs, asegura que cumplirá "de forma íntegra" el acuerdo con VOX para el presupuesto de 2022

ZARAGOZA, 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Zaragoza, PP-Ciudadanos, ha asegurado que cumplirá "íntegramente" el acuerdo suscrito con el grupo municipal de VOX el pasado 29 de diciembre, que mejora el proyecto de presupuestos de la ciudad para 2022.

"Todos los acuerdos suscritos se incluirán durante la tramitación del presupuesto del 2022", ha aseverado el equipo de gobierno de coalición, para apostillar que seguirá trabajando con VOX.

De esta forma, ha respondido a las críticas del portavoz del grupo municipal de VOX en el Ayuntamiento de Zaragoza, Julio Calvo, quien ha alertado de que no puede aprobar el presupuesto de 2022 porque no se recogen los acuerdos alcanzados y firmados con el Gobierno de la ciudad en la negociación y firma del pasado 29 de diciembre.

Calvo ha observado que el proyecto de presupuestos presentado y aprobado por el Gobierno de Zaragoza el pasado jueves, 30 de diciembre, lleva fecha del 17 de diciembre, cuando la negociación con VOX se realizó los días 20 y 21 de diciembre. Ha precisado que el documento que el Gobierno ha entregado a los grupos municipales es el borrador inicial sobre el que negoció con VOX, sin incorporar ninguna partida del acuerdo alcanzado.

Por ello, Calvo ha dejado claro: "En estas condiciones, no podremos aprobar el presupuesto porque no es el acuerdo alcanzado el 29 de diciembre". Ha reconocido que esta circunstancia producirá retraso, pero "no es imputable a VOX porque ha habido voluntad y se ha ido a las negociaciones con toda la buena fe del mundo y los pactos están para cumplirse".

Asimismo, Calvo ha instado al Gobierno de la ciudad a aclarar lo sucedido y a subsanarlo "con celeridad", en caso de que haya sido un error.

Por su parte, los grupos municipales de PSOE y Podemos también han exigido conocer si el documento que se les ha entregado es válido para hacer sus enmiendas, al tiempo que han criticado esta forma de proceder.