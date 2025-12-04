El Gobierno de Zaragoza responde a ZeC que las ayudas de urgente necesidad "no están paralizadas"

Archivo - La consejera municipal de Políticas Sociales del Ayuntamiento de Zaragoza, Marian Orós - DANI MARCOS - Archivo

ZARAGOZA 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Área de Políticas Sociales del Ayuntamiento de Zaragoza ha respondido al grupo municipal de ZeC negado que las ayudas de urgente necesidad estén paralizadas. En algunas de ellas, el plazo de pago se ha prolongado algo más de lo habitual, pero "todas las que cumplen los requisitos se están tramitando y serán abonadas a la mayor brevedad", han precisado.

El Gobierno municipal ha recordado que, en los últimos años, el Ayuntamiento de Zaragoza ha contado con el presupuesto "más social de la historia" y, en particular, con la mayor dotación económica para las ayudas de urgencia. A diferencia de lo que sucedía en anteriores mandatos, esta partida ha estado en los últimos años "suficientemente dotada para atender todas las solicitudes que cumplen con los requisitos", ha diferenciado.

En cambio, el Gobierno de España "ha dejado de cumplir con su obligación" de actualizar sus presupuestos y, con ello, tiene congelado el IPREM, el indicador que fija los límites de acceso a las ayudas, lo que implica que numerosas familias ya no acuden a los Centros Municipales de Servicios Sociales a solicitar ayudas de urgencia, de la mano de los procesos de inclusión social que acompañan las trabajadoras sociales.

A pesar de eso, el Ayuntamiento de Zaragoza sigue desplegando un "esfuerzo enorme" para mantener una red de apoyo sólida, con tiempos de tramitación cada vez "más rápidos2. La media anual es de apenas cuatro días entre la solicitud y la resolución, y menos de diez días hasta el pago, ha indicado la consejera municipal de Políticas Sociales, Marian Orós.

En este sentido, Orós ha subrayado que las ayudas de urgencia "son ayudas puntuales y complementarias de otras que tienen un carácter esencial, como es el Ingreso Mínimo Vital que gestiona el Gobierno de España". Ha recordado que "solo el 40 por ciento de las personas que tienen derecho al IMV lo están recibiendo, lo que constituye otro fracaso del gobierno de coalición de España".