El Gobierno de Zaragoza tendrá a final de mes el informe de las tierras contaminadas de La Almozara

ZARAGOZA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Zaragoza ha replicado al concejal del grupo municipal del PSOE, Guillermo Ortiz, que están a la espera de recibir, a finales de noviembre, los resultados del informe encargado a un gestor autorizado para analizar las tierras contaminadas de La Almozara, que afloraron al abrir una zanja para cambiar un tubería, y entonces se determinará la forma de proceder.

Una vez que se reciba el informe y en caso de que fuera necesario, se determinará junto con técnicos especializados el procedimiento de trabajo a seguir de cara a la finalización de la reparación. La entrega del informe de dicha caracterización está prevista para la última semana de noviembre, han precisado.

Desde el área de Medioambiente y Movilidad han explicado los trabajos de cambio de una tubería se paralizaron cuando la concesionaria del mantenimiento de Parques y Jardines en esa zona de Zaragoza, FCC, informó de la avería se produjo en una conducción de riego de 50 milímetros de diámetro.

"En el momento en el que se detectó, por parte de los trabajadores, una tonalidad rojiza en la tierra donde se buscaba la avería, se procedió a paralizar los trabajos y se organizó una visita con técnicos municipales", ha subrayado.

En esa visita se procedió, conforme al protocolo del Área de Medio Ambiente, a la paralización del trabajo y al cubrimiento de la zanja y de las tierras excavadas. Las tierras excavadas y ensacadas se trasladaron a gestor autorizado que procederá a caracterizar oficialmente las mismas para determinar su composición, han apostillado.

De esta forma el Gobierno de Zaragoza ha contestado al concejal socialistas Guillermo Ortiz, quien este jueves ha solicitado explicaciones a la alcaldesa, Natalia Chueca, sobre la aparición de dichas tierras contaminadas con metales pesados durante esas obras y las posibles repercusiones para la salud de los trabajadores y vecinos por su exposición, ya que la zanja "ha estado abierta durante una semana".

Ortiz ha calificado este asunto de "escándalo" y se ha preguntado donde estaban Natalia Chueca y la consejera municipal de Medioambiente y Movilidad, Tatiana Gaudés, al apuntar que el Gobierno de la ciudad, "ha estado jugando con la salud de los zaragozanos mientras se hacían fotos plantando árboles en vez de plantarse en el barrio a solucionar las preocupaciones de los vecinos y de los trabajadores".

Tatiana Gaudes le ha contestado que esas afirmaciones son "cortinas de humo" y una "manipulación", además de que "el único que aquí ha tergiversado la realidad y ha lanzado bulos es el señor Ortiz". Así se ha referido a que el concejal socialista publicó una fotografía "falsa" en sus redes sociales. "De hecho, aunque personalmente le avisé de su 'presunto error', no hubo respuesta por su parte", ha zanjado la consejera municipal de Medioambiente y Movilidad.