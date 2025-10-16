El Gobierno de Zaragoza y Vox acuerdan bonificar al 95% la plusvalía por heredar segundas viviendas

El portavoz del grupo municipal del PP y consejero municipal de Presidencia, Ángel Lorén; y la concejal del grupo municipal de Vox, Eva Torres - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza, tras el acuerdo entre el Gobierno de la ciudad (PP) y el grupo municipal de Vox, ampliará hasta el 95 por ciento, que es el máximo que permite la normativa estatal, la bonificación al Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana --conocido como plusvalía-- en caso de transmisiones por fallecimiento de segundas viviendas, garajes y trasteros, siempre que el valor catastral no supere los 200.000 euros. En el resto de los inmuebles se aplicará el 65 por ciento con el mismo límite catastral.

Este acuerdo, que supone llevar a delante una proposición normativa de Vox, lo han dado a conocer el portavoz del grupo municipal del PP y consejero municipal de Presidencia, Ángel Lorén; y la concejal del grupo municipal de Vox, Eva Torres.

Además de las herencias, la medida se extiende a los pactos sucesorios de presentes, una figura del Derecho Foral Aragonés, similar a la donación, pero que a diferencia de esta no es revocable. Se trata de una transmisión inmediata de bienes de forma contractual y no solo por testamento.

El ahorro anual estimado para los ciudadanos supera los 1,1 millones de euros y se suma a la reducción aprobada hace unos meses del Impuesto de Plusvalía para transmisiones 'mortis causa' de inmuebles distintos a la vivienda habitual. Se sitúa en el 65 por ciento la bonificación para viviendas y garajes, que ahora se aumenta hasta el 95 por ciento, y en el 50 por ciento para otros inmuebles, que con esta modificación sube al 65 por ciento. Asimismo, se ha ampliado este año de 150.000 a 200.000 euros el baremo para aplicar esta bonificaciones.

En rueda de prensa, Lorén ha dicho que desde que el Gobierno de la ciudad llega a un acuerdo en los presupuestos, "han ido disminuyendo permanentemente los impuestos que cada año los zaragozanos tienen que pagar.

Por tanto "el dinero no está en las arcas municipales, sino en el bolsillo de los ciudadanos, para que se puedan enfrentar a este incremento de los precios que nos tiene acostumbrados el Gobierno de España, a esta desbocada inflación". Con esta medida, se contribuye al "bienestar de los zaragozanos" y "va directamente a bonificar a las clases medias, que son las más perjudicadas, sin duda alguna, por las medidas del Gobierno de España".

LITIGIOSIDAD

La concejal del grupo municipal de Vox, Eva Torres, ha incidido en que este acuerdo con el PP se ciñe a los ingresos del proyecto de presupuesto del próximo año y ha dejado claro que para Vox el impuesto de la plusvalía, "que es voluntario y no es obligatorio de aplicación en los ayuntamientos, es injusto porque grava nuevamente a los contribuyentes que durante su vida han tenido que estar soportando otros impuestos sobre esos inmuebles, como el Impuesto de Bienes Inmuebles".

Este impuesto, junto con el de sucesiones y el de donaciones, han provocado que muchos ciudadanos "no hayan podido heredar y ha afectado gravemente a la familia", ha lamentado la concejal de Vox.

Ha comentado que el impuesto de la plusvalía es el que genera más litigiosidad en todos los ayuntamientos, incluido el de Zaragoza para apostillar que con este acuerdo Vox "cumple con sus votantes y sigue utilizando su influencia para rebajar impuestos".

Al respecto, ha hecho notar que "todas" las rebajas de impuestos que han tenido lugar en el Ayuntamiento de Zaragoza "llevan el sello de Vox", en la rebaja del IBI, IAE e ICIO, además de todas las rebajas que ya se han hecho en el impuesto de la plusvalía y en el impuesto de circulación. "Por eso el Ayuntamiento de Zaragoza es uno de los ayuntamientos con menor presión fiscal", ha enfatizado.

Eva Torres ha observado que se da la paradoja de que en la actualidad las administraciones públicas "son cada vez más ricas y sin embargo los ciudadanos son cada vez más pobres".

"Ante el infierno fiscal impuesto por el Gobierno de Sánchez, Vox trabaja para aliviar los bolsillos de los sufridos contribuyentes mediante las rebajas de los impuestos en el ámbito municipal".

NEGOCIACIÓN DEL PRESUPUESTO

El consejero municipal de Presidencia ha apostillado que el descenso de los impuestos "también lleva el sello del PP" al argumentar que durante estos años se han aprobado los presupuestos "más sociales e inversores de la historia sin afectar a los bolsillos de los ciudadanos". Así, ha dicho que desde 2016 en los que por plusvalía el Ayuntamiento de Zaragoza recaudaba 75 millones se ha bajado a unos 29 millones, lo que supone 45 millones de ahorro, que "están en los bolsillos de los zaragozanos".

Para Ángel Lorén, este acuerdo "debe trasladar a los ciudadanos la buena sintonía y la responsabilidad tanto de Vox como del PP por favorecer a los zaragozanos". "Yo creo que ese es el mensaje más claro. Evidentemente tenemos diferencias y nos gusta, pero nos gusta destacar también aquellas cosas que nos unen, que es el interés de los zaragozanos". A su parecer, "siempre que sea en favor de los zaragozanos, Vox ha demostrado su responsabilidad".

Sobre la negociación para el presupuesto de 2026, Eva Torres ha reconocido que "no son fáciles", porque aunque intentan destacar lo que les une, cada uno tiene "diferentes modelos no tanto de ciudad sino de gestión".

"Hemos llegado a un acuerdo en la parte de los ingresos que ya es importante porque ahí hemos coincidido en no querer subir impuestos y nos han aceptado esta rebaja de impuestos. Por lo tanto, ya hemos llegado a un acuerdo y nos falta seguir negociando en el presupuesto con la otra parte que asumimos con mucha responsabilidad y con un buen espíritu. Y vamos a ver cómo queda", ha emplazado.