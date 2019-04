Goméz afirma que Cs garantiza una reforma de la financiación autonómica basada en "la igualdad" y "la solidaridad"

Publicado 13/04/2019 20:32:53 CET

MARÍA DE HUERVA (ZARAGOZA), 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Cs al Congreso de los Diputados por la provincia de Zaragoza, Rodrigo Gómez, ha subrayado que la formación naranja garantiza una reforma de la financiación autonómica basada "en la igualdad, la solidaridad y la transparencia".

"Con Ciudadanos en el Gobierno de España no será los nacionalistas los que decidan a quién va el dinero, sino que se garantizará la prestación de los servicios públicos en condiciones de igualdad". Así lo ha manifestado en un acto público en la localidad zaragozana de María de Huerva, en el que ha estado acompañado otros miembros de la lista provincial zaragozana de Cs al Congreso, como Rosa Borderías, Daniel Espuña y Pilar Llamas; y por el candidato de la formación naranja a la Presidencia del Gobierno de Aragón, Daniel Pérez Calvo.

Tras pasar la jornada en María de Huerva, Cadrete y Cuarte de Huerva, Gómez ha destacado que "estos municipios son un buen ejemplo de los servicios básicos que no se prestan en condiciones de calidad debido a una financiación autonómica que no es justa, solidaria y transparente".

De hecho, como ha detallado Gómez, "ni el PP con mayoría absoluta ni el PSOE han querido cambiar la financiación autonómica, aunque para aprobar el cuponazo vasco se dieron mucha prisa".

"Desde Cs nos comprometemos a realizar una financiación autonómica justa solidaria y transparente que garantice la prestación de servicios se viva donde se viva. Con Ciudadanos, los nacionalistas no decidirán a quién va el dinero, sino que se garantizará que los servicios se presten con igualdad", ha insistido.

CENTRO DE SALUD

El candidato de Cs a la Presidencia del Gobierno de Aragón, Daniel Pérez Calvo, ha recordado que "no puede ser que un municipio como Cuarte no tenga un centro de salud permanente, que Cadrete no tenga una policía local con los problemas de seguridad que sufren constantemente sus vecinos o que en María de Huerva los alumnos estudien en un colegio construido con barracones".

En este sentido, ha insistido que "no puede haber una España de primera y una España de segunda". "En estos 40 años de democracia, hemos conquista la libertad, pero ahora nos falta conquistar la igualdad de derechos y oportunidades entre todos los españoles, y el 28 de abril tenemos la oportunidad de dar la llave de esa igualdad a Albert Rivera".