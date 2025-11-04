El Grado de Medicina en Teruel comenzará el próximo curso con una previsión de 45 nuevos alumnos

La consejera de Empleo, Ciencia y Universidades del Gobierno de Aragón, Claudia Pérez Forniés, junto a los vicerrectores de la Universidad de Zaragoza. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza (Unizar) ha aprobado este martes la Memoria de Verificación del Grado de Medicina en el Campus de Teruel, que recoge la implantación de los dos primeros cursos en septiembre de 2026, con una previsión de 45 alumnos de nuevo ingreso.

Así lo han hecho público este martes la consejera de Empleo, Ciencia y Universidades del Gobierno de Aragón, Claudia Pérez Forniés, y el vicerrector de Política Académica de Unizar, Luis Morrellón, durante una visita al Espacio Cajal del Edificio Paraninfo, en Zaragoza.

Pérez Forniés ha destacado que el proyecto se está desarrollando gracias a la estrecha colaboración y el trabajo codo a codo con la Universidad de Zaragoza, en una relación institucional "ejemplar".

"Hoy junto a la universidad damos un paso fundamental para la implantación del Grado de Medicina en Teruel sea una realidad en 2026, cumpliendo así nuestros compromisos de Gobierno", reforzando la idea de que la formación en Medicina estará disponible en las tres provincias aragonesas --Zaragoza, Huesca y Teruel--, "consolidando el papel de la Universidad como agente vertebrador".

La consejera ha incidido en que, ante la falta de profesionales sanitarios de la que adolece tanto Aragón, como el resto de España, estas iniciativas son más necesarias que nunca.

MÁS DE 300 NUEVOS ESTUDIANTES EN LA UNIVERSIDAD PÚBLICA

"Estamos formando cada vez a más médicos. A los médicos del futuro, y estamos muy orgullosos de ello, porque desde que llegamos al gobierno hemos trabajado para abordar esta situación", ha expresado, señalado que, con estas 45 plazas, llegarán a los 310 estudiantes de nuevo ingreso en la institución académica, casi un 30% que al principio de legislatura.

"Y si a estas 310 plazas les sumamos las 100 que hemos implementado este año en la Universidad San Jorge conseguiremos que el sistema universitario aragonés ofrezca 410 plazas de nuevo ingreso para estudiar medicina en 2026, lo que supondrá un aumento cercano al 70%", ha agregado.

Pérez Forniés ha aseverado que se va a seguir el modelo de Huesca, "un modelo de éxito" que está convirtiendo a la capital altoaragonesa en "un referente como campus biosanitario".

Por su parte, Luis Morellón ha recordado que "la Universidad de Zaragoza atiende a las necesidades sociales y vertebra territorio" y, por eso, que los estudiantes puedan cursar los estudios de Medicina en los tres campus "añade valor porque permite a los estudiantes conocer diferentes realidades sanitarias".

"Esto será un hecho distintivo de la formación de los estudiantes de la Universidad de Zaragoza y estamos seguros que también servirá para incorporar en el futuro nuevos profesionales en todas las zonas del territorio aragonés", ha añadido el vicerrector.

Todo esto es fruto del trabajo conjunto de la Comisión Mixta constituida en mayo de 2024, integrada por representantes de las consejerías de Sanidad y Universidades, el Hospital Obispo Polanco, Unizar y el vicerrectorado del Campus de Teruel.