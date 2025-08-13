Gran parte de Aragón sigue en alerta roja por peligro de incendios forestales

Nivel de alerta de peligro de incendios forestales para el 13 de agosto de 2025. - INFOAR

ZARAGOZA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Gestión Forestal del Gobierno de Aragón mantiene la alerta roja por peligro de incendios forestales en buena parte de la comunidad para este miércoles, 13 de agosto, con hasta 18 zonas en este nivel.

En concreto, permanecen en nivel de alerta rojo las siguientes zonas: Turia, Valle del Ebro Agrícola, Somontano Sur, Somontano Oriental, Maestrazgo, Mijares, Muelas del Ebro - Zuera, Bajo Ebro Forestal, Gúdar, Moncayo y Aranda, Jiloca-Gallocanta, Depresión del Jalón, Muelas del Ebro - Alcubierre, Muelas del Ebro - Valmadrid, Somontano Occidental, Rodeno, Sierras Ibéricas Centrales y Prepirineo Oriental, ha informado el Gobierno de Aragón.

La alerta roja afecta a un total de 644 municipios extendiéndose por gran parte del territorio aragonés salvo en la franja septentrional de la provincia de Huesca y puntos muy concretos del sur de la provincia de Teruel, donde se mantiene el nivel naranja.

En general, se pueden esperar incendios de superficie de intensidad media-alta cuyo principal factor de propagación sería el viento y la topografía.

Además, se dan condiciones de disponibilidad muy alta o total de combustible en las zonas que no han recibido precipitaciones en las últimas horas, aunque se esperan tormentas localmente fuertes en el sistema Ibérico y el Pirineo.

En cuanto a los próximos días, las previsiones apuntan a un alivio del riesgo este jueves, 14 de agosto, cuando la mayor parte de la región, con excepción de algunas zonas, especialmente en la mitad oriental, habrá abandonado el nivel rojo e incluso el Pirineo bajará hasta el nivel amarillo.

En cambio, para la jornada del viernes se espera que la alerta roja vuelva a extenderse por buena parte de la comunidad, en especial por las provincias de Zaragoza y Huesca.

PROHIBICIONES EN NIVEL ROJO

En el nivel de alerta rojo se establecen siguientes prohibiciones, entre ellas, encender fuego en espacios abiertos y se suspende temporalmente cualquier autorización que pueda tenerse para uso del fuego, quemas y usos culturales y recreativos; encender fuego en zonas recreativas, áreas de descanso de la red de carreteras y zonas de acampada (incluidas las zonas habilitadas para ello), así como la introducción y uso de material pirotécnico en entornos forestales. También, arrojar o abandonar objetos en combustión.

Asimismo, se suspenden las autorizaciones de pruebas deportivas y actos públicos que se desarrollen en un entorno forestal, siempre y cuando la resolución que las autorice no haya previsto de forma expresa las condiciones concretas para su celebración en dicho nivel de alerta.

En los montes y en las áreas situadas a 400 metros de estos se prohíbe el uso de equipos y maquinaria que pueda producir deflagración, chispas o descargas eléctricas, con excepción, exclusivamente en este nivel de alerta, de los siguientes casos: el uso de ahumadores en la apicultura, fuera de la franja horaria comprendida entre las 12.00 y las 18.00 horas; las labores de cosecha y empacado de cereal.