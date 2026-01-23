Una gran tractorada en Zaragoza rechaza el recorte del 20% de la PAC y el acuerdo UE-Mercosur

Manifestacion de agricultores y ganaderos aragoneses por el centro de Zaragoza en contra del acuerdo UE-Mercosur - EUROPA PRESS

Los productores de vacuno, arroz, pollo y los apicultores son los más afectados en Aragón por este acuerdo

El sector pide a los candidatos que tomen nota y defiendan una agricultura de futuro "no solo para cuatro años"

Alertan a los consumidores de que ciertos productos de terceros países pueden generar un "problema de salud pública"

ZARAGOZA, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

Varios centenares de agricultores y ganaderos se han manifestado con sus tractores por el centro de Zaragoza para rechazar el recorte de la Política Agraria Comunitaria (PAC) y el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur, que permitirá la entrada a los países miembros de productos procedentes de Brasil, Paraguay, Uruguay y Argentina. No obstante, el Parlamento europeo ha aprobado no implantarlo hasta que el Tribunal de Justicia de la UE dirima si respeta los tratados comunitarios.

Esta movilización agraria con el lema 'Defendemos el campo y vuestra alimentación', ha comenzado con una concentración de tractores en la avenida Pirineos-Macanaz para seguir por el paseo Echegaray y Caballero-Tercer Cinturón y llegar a la plaza de España, donde esperaban cientos de agricultores y ganadores junto a los representantes de las organizaciones agrarias ARAGA, ASAJA, UAGA-COAG y UPA Aragón.

Tras una primera parada frente a la sede del Departamento de Agricultura del Gobierno de Aragón, en la plaza San Pedro Nolasco, los manifestantes ha llegado a pie a la sede de la Delegación del Gobierno en Aragón, en la plaza del Pilar, donde se ha procedido a la lectura y entrega del manifiesto de la convocatoria. Posteriormente los tractores han recorrido el paseo de la Independencia hacia el paseo María Agustín pasando por el Edificio Pignatelli, sede del Gobierno de Aragón, y las Cortes de Aragón.

Más de 400 tractores con sonoras pitadas y unos 2.000 agricultores y ganadores, provistos de grandes cencerros y que también han lanzado bengalas de humo, han dejado constancia de su rechazo a las políticas decididas en los despachos de Bruselas, según ha trasladado el secretario general de UPA en Aragón, José Manuel Roche, quien ha destacado que las últimas movilizaciones "están dando sus frutos".

Ha citado tres aspectos "clave" para que la viabilidad de las explotaciones y que pasan por no consentir un recorte de más de un 20 por ciento de los fondos de la PAC para el siguiente periodo, ni acuerdos comerciales que "pongan en riesgo" sectores tan importantes para Aragón como el vacuno, el arroz, el pollo y la apicultura.

Roche ha exigido "acuerdos justos", que evalúen el impacto que tienen en los agricultores y ganaderos, además de cláusulas de salvaguarda, controles, reciprocidad y "que cuando haya una distorsión de precios o entre cualquier alimento de terceros países con unas normas en el uso de fitosanitario y hormonas distintas a como se produce en Europa se echen para atrás".

SALUD PÚBLICA

"Lo más importante es que queremos trabajar, que se nos deje en paz, que no nos carguen de esa cantidad de burocracia que hace que se retrasen nuestros expedientes", ha subrayado el secretario general de UPA en Aragón.

Del resultado de las movilizaciones ha subrayado que se ha logrado que la Comisión Europea obligue a los Estados miembros a destinar 5.000 millones de euros de sus fondos de la caja única a la agricultura y a la ganadería.

A ello se suman otros 4.000 millones de euros más que la Comisión Europea ha indicado a todos los países miembros que tienen que destinar a la Unión Europea. "Eso es el camino. Se tienen que poner las políticas agrarias en el centro de las políticas europeas. "Nos tenemos que hacer oír no solo hoy, sino los meses que restan hasta cerrar las negociaciones".

En declaraciones a los medios de comunicación, Roche ha precisado que estas reivindicaciones del sector afectan de igual forma a los consumidores. "Si los agricultores y ganaderos no tenemos esas ayudas que pueden compensar las pérdidas por lo poco que nos pagan por nuestros productos y por los incrementos en los costes de producción, los consumidores pagarán el doble de lo que pagan ahora", ha alertado.

Además, ha incidido en que los consumidores "no pueden permitir" que se introduzcan alimentos con fitosanitarios que en la Unión Europea están prohibidos, ni tampoco carne hormonada porque no solo se pone en riesgo la viabilidad económica de los agricultores y ganaderos europeos, sino "la seguridad alimentaria de miles de consumidores", ha avisado.

Por su parte, el secretario general de ASAJA Aragón, Ramón Solanilla, ha calificado de "éxito" la convocatoria para decir a las administraciones públicas que rechazan el acuerdo UE-Mercosur la reducción del presupuesto de más de un 20% de la reforma de la PAC, que para el sector cerealista aragonés, en un año con una cosecha récord, muchas explotaciones agrícolas van a tener pérdidas por el "bajo precio de costes de sus productos y los altos costes de producción".

Sobre la ganadería extensiva en la provincia de Huesca ha argumentado que el vacuno será uno de los sectores más afectados porque el modelo de explotación familiar con un autónomo que tiene un trabajador "no puede competir" con las macroexplotaciones de los países de Mercosur, donde grandes superficies de miles de hectáreas y miles de cabezas de ganado "no tienen los mismos controles sanitarios de trazabilidad ni seguridad alimentaria ni derechos laborales de aquí", ha comparado.

MÁS CONTROL

Por ello, ha exigido actualizar las cláusulas de salvaguarda e incrementar los controles a los productos que entran, que en la actualidad ha cifrado en el 0,0082 por ciento de terceros países. Aunque ese porcentaje se va a aumentar en un 50 por ciento, ha instado a que se controle el 20 por ciento de lo que entra, además de un etiquetado que informe del origen y cómo se elabora, e incluso que los productos que pasen por controles de calidad tengan un sello para que el consumidor sepa lo que compra.

El presidente de ARAGA, Federico Lorente, ha lamentado que la agricultura y la ganadería sean "moneda de cambio" en acuerdos con terceros países para "hacer prevalecer esas industrias que nada tienen que ver con la agricultura".

Acerca de Mercosur ha alertado de que "aparte de la competencia desleal que supondrá en los costes de producción", atañe a la salud del consumidor porque se van a introducir un "montón de productos y artículos tratados con químicos y fitosanitarios que en Europa están retirados desde hace años y son nocivos para la salud".

Por eso, ha instado a consumir productos locales, que se valore la calidad, la seguridad y la sostenibilidad que aportan los productores de España. Otra exigencia es que se reduzca la burocracia, "se deje de asfixiar al sector con políticas y papeles que nos impiden ejercer nuestra profesión".

A LOS CANDIDATOS AL 8F

El secretario general de la Unión de Agricultores de Ganadores de Aragón (UAGA), José María Alcubierre, ha arremetido contra la "reconversión brutal sobre el sector agrario y la alimentación" para apremiar a todos los ciudadanos a "decir basta".

Ha abogado por una alianza entre la sociedad urbana y la rural porque en los dos últimos años desaparece casi un agricultor por día en Aragón, en la actualidad, apenas son 17.000 y, cada vez, "las amenazas son mayores" y con el acuerdo UE-Mercosur la alimentación "puede empeorar".

Y ha lamentado que las políticas de Bruselas "no luchan contra la despoblación, ni defienden un sector agrario competitivo, fuerte y social", por ello ha reclamado "desde Europa hasta Aragón, desde Von del Layen hasta Azcón, que se lo tomen en serio, hagan políticas adecuadas para que se incorporen los jóvenes, se pueda vivir dignamente y que los ciudadanos tengan una alimentación digna".

Con motivo de la campaña electoral en Aragón, Alcubierre ha alentado a los candidatos a "tomar nota de lo que está pasando hoy en Zaragoza, de lo que dice el sector agrario y la sociedad".