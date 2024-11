El Grupo Aramón presenta la mayor inversión en nieve de su historia y refuerza su oferta de ocio y deporte

ZARAGOZA 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Aramón, líder en el sector de la nieve en España, arranca la temporada 2024/2025 con una serie de novedades que consolidan su posicionamiento como referente en la nieve y refuerzan su compromiso con la sostenibilidad.

El éxito del grupo, con una cuota de mercado del 23% se debe no solo a la constante mejora de sus estaciones, sino también al impacto positivo que genera en los territorios donde opera.

El holding de la nieve continúa siendo un motor de desarrollo económico, social y medioambiental en los valles donde opera. Reinvirtiendo sus beneficios para el desarrollo de las comunidades locales, y con una oferta diversificada que incluye deporte, música, experiencias únicas y una gastronomía de nivel.

El Grupo Aramón presenta la mayor inversión en nieve producida de su historia con un proyecto en el que se ha invertido más de 20 millones y que se acometerá en varias fases.

En la primera fase, las estaciones del holding se han centrado en la optimización y mejora de la red de innivación ya existente, es decir, se han instalado 609 innivadores, de los cuales 230 son optimización y 379 nuevos.

Aumentando por tanto hasta los 1.680 innivadores instalados, es decir, un crecimiento del 28%. Todo esto, se traduce en un total de 78,5 kilómetros innivados con sistemas de última generación.

Desde el pasado mes de abril también se ha avanzado en el acondicionamiento de las instalaciones eléctricas y de almacenamientos de agua, además de los proyectos y estudios necesarios para llevar a cabo las próximas fases de este gran proyecto de innivación.

Este plan será acometido acortando plazos de ejecución, gracias a las ayudas provenientes del Plan Pirineos y los Fondos de inversión de Teruel (FITE), lanzadas por el Gobierno de Aragón, donde el objetivo es llegar a un incremento del 65% de los kilómetros innivados sobre la superficie actual y aumentar en un 96% la capacidad de agua embalsada.

MOTOR DE EMPLEO

El Grupo Aramón es un importante motor de empleo y generador de riqueza para los pueblos y ciudades de su entorno. Por ello, este plan de innivación se traduce en una mayor estabilidad en el empleo y por consiguiente se lleva a cabo en todas sus estaciones de esquí: Cerler, Formigal-Panticosa, Javalambre y Valdelinares.

Por otro lado, la producción de nieve es actualmente una de las bases del turismo de invierno, permitiendo a las estaciones de esquí afianzar la apertura en las fechas deseadas, siempre que las condiciones meteorológicas acompañen, y reforzar el funcionamiento continuo de las mismas.

Por ello, esta inversión tiene como objetivos la continuidad y estabilidad en la apertura de las estaciones, ampliar la oferta de superficie innivada y la calidad de esta, además de mejoras en la eficiencia energética. Estos objetivos se traducen en producir la mayor cantidad de nieve en el menor tiempo posible, la ampliación de la oferta de kilómetros innivados o el aumento de los volúmenes de producción de nieve.

SOSTENIBILIDAD

El plan de innivación también incluye importantes avances en sostenibilidad. Uno de sus beneficios principales es la producción de nieve con una mayor eficiencia y eficacia que pretende garantizar una constancia en las temporadas venideras. La modernización de las instalaciones permitirá reducir tanto el consumo energético en un 31%, así como las emisiones de CO2, además de optimizar las temperaturas de arranque para un funcionamiento más eficiente.

Todas las mejoras en innivación se han realizado empleando energías 100% renovables, reduciendo significativamente el impacto medioambiental de las operaciones. Asimismo, se ha priorizado la transición hacia el uso de biocombustibles más limpios en los sistemas, junto con la instalación de soluciones de autoconsumo solar en las estaciones.

El grupo también lleva a cabo iniciativas de conservación ambiental como la repoblación de pinos en las zonas afectadas por su actividad, la eliminación del uso de plásticos, y programas de reciclaje, tanto de aceites como de gomas, que refuerzan su modelo de economía circular. Este enfoque no solo garantiza un menor impacto ambiental, sino que también busca reducir la huella de carbono y preservar los paisajes naturales.

DEPORTE PARA TODOS

El deporte es el pilar fundamental del Grupo Aramón, con un enfoque tanto en los debutantes como en los deportistas de alto nivel. El proyecto "Aprende a esquiar" sigue siendo una de las iniciativas estrella en Javalambre, brindando a los principiantes una experiencia fácil y divertida para iniciarse en el deporte blanco.

En el ámbito competitivo, las estaciones siguen siendo sedes de eventos deportivos internacionales, con competiciones como la Copa del Mundo de Kilómetro Lanzado, el campeonato de España de esquí en Formigal-Panticosa y la prueba del Freeride World Tour en Cerler.

Más allá del esquí, el holding de la nieve promueve a través de su agencia Viajes Aramón una oferta de experiencias que llevan la diversión a otro nivel, no solo en sus estaciones, sino que además dinamizan el territorio durante todo el año a través de la oferta de actividades como parapente, motos de nieve y mucho más.

En Formigal-Panticosa, destacan el Toboganning, las noches en la Glera, dormir bajo las estrellas en las Mugas y acceder a lugares únicos con la Ski Ratrack. Su oferta culinaria incluye entre una amplia oferta el Asador Montañés, la Trattoria Cantal y el restaurante M The Club, brindando opciones para todos los paladares.

En Cerler, los visitantes podrán ser los primeros en deslizarse por las pistas con la experiencia Abrir Huella, disfrutar del atardecer con Skyline o vivir la exclusiva propuesta de Snowcooking en la Cabaña El Bosque. La estación también destaca por su deliciosa oferta gastronómica en espacios como Colladeta, que complementa a la perfección la experiencia de montaña.

Por su parte, las estaciones turolenses, Javalambre y Valdelinares ofrecen actividades como la Bajada de Antorchas, el Funny Track y zonas de trineos, junto a opciones gastronómicas únicas en la Cabaña 1900 y El Mercado, ubicado a pie de pista.

CLUB ARAMÓN

Y para quienes buscan una experiencia más personalizada, el Club Aramón sigue evolucionando para ofrecer ventajas y descuentos exclusivos.

A las tradicionales ventajas de recarga sin pasar por taquillas con descuentos exclusivos esta temporada se añade la flexibilidad de recuperación de días de esquí o el seguro de pérdida de forfait.

Además, los socios del Club podrán disfrutar de descuentos exclusivos en hostelería con la comodidad del renovado sistema cashless, accesos exclusivos a espacios aprés-ski, o días de esquí gratis entre otras ventajas pensadas para hacer de la visita a las estaciones de Aramón una experiencia única y sin preocupaciones.

La música sigue siendo una de las señas de identidad del Grupo Aramón. Este año el concepto M experience, el cual surge de la idea de extrapolar el espíritu Marchica a otros puntos de las estaciones, se renueva con más de 100 eventos musicales que prometen transformar el après-ski en una experiencia única adaptada a todos los estilos y momentos.

En Formigal-Panticosa, los visitantes podrán disfrutar de espacios como la Cabaña Garmet Lounge que renueva su imagen y concepto esta temporada, la Terraza Boutique Sarrios by Veuve Clicquot, M The Club, M Big Room y el icónico Marchica, que celebra su 15 aniversario con una programación especial que incluye algunos de los nombres más destacados de la escena musical nacional e internacional. También destacan la Cabaña Izas by San Miguel y el Iglú by Red Bull como puntos clave para disfrutar de la música y el ambiente en la nieve.