El grupo municipal del PSOE exige al Gobierno de Zaragoza que sea contundente contra la violencia de género

ZARAGOZA, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La concejal socialista del Ayuntamiento de Zaragoza, María Ángeles Ortiz, ha pedido al Gobierno de la ciudad que sea contundente en las políticas activas contra la violencia de género en todas las áreas municipales y que no ceda "al chantaje de carácter ideológico" de VOX, "un partido que defiende políticas que "hacen mucho daño" a la sociedad y "solo consiguen alentar a los maltratadores y desproteger a las víctimas".

En este sentido, el grupo municipal socialista ha defendido en una nota de prensa que ante la violencia de género "no se puede dar un paso atrás".

Dicha afirmación ya la ha defendido la concejal socialista esta semana en la Comisión de Acción Social. "No solo me ratifico en estas palabras, sino que vuelvo a pedir al Gobierno PP-Cs que no haga concesiones a VOX, con el único fin de seguir gobernando", ha señalado Ortiz.

Según la edil, "poco a poco y de forma insidiosa, las políticas de igualdad, y en contra de la violencia de género se están invisibilizando con la inclusión de términos como la 'violencia intrafamiliar', la eliminación de la Oficina de la transversalidad o la puesta en marcha del a Oficina de la Mujer Embarazada". "Y no nos olvidemos del servicio de Atención de Violencia Doméstica, en detrimento del a violencia de género", ha destacado Ortiz.

ROMPER CONSENSOS

La concejal socialista ha vuelta a remarchar al Gobierno de Azcón que se aleje de partidos como VOX, que "solo han llegado a las instituciones a romper los consensos". "Hace décadas que en este Ayuntamiento no se oían discursos de este calado. Es el segundo año que, por culpa de la ultraderecha, Zaragoza no va a tener una declaración institucional el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el próximo 25 de noviembre", ha criticado.

Ortiz ha subrayado que para avanzar en la igualdad entre género queda "un buen trecho", "un camino arduo y lleno de obstáculos", por lo que hay que ser "más contundentes que nunca" a la hora de implantar e implementar políticas activas en todas las áreas municipales del Ayuntamiento.

"Por supuesto, hay que seguir luchando contra la violencia de género y apoyar a las víctimas de esta terrible lacra social", ha concluido la concejal del PSOE.