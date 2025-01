Grupo San Valero logra 12 millones de fondos europeos para formar a pymes y autónomos de toda España en gestión digital

ZARAGOZA, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Grupo San Valero impartirá la formación en Transformación Digital para directivos, trabajadores y autónomos de todo el territorio nacional tras ser seleccionado por el Gobierno de España en la tercera convocatoria pública del programa 'Generación Digital Pymes III', enmarcado en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia . La agrupación educativa aragonesa ha logrado casi 12 millones de euros para desarrollar esta iniciativa, que alcanzará a unos 9.000 alumnos.

Las alianzas de Centro San Valero, Universidad San Jorge y SEAS Estudios Superiores abiertos han obtenido la mayor puntuación en un proceso público al que han concurrido más de 64 instituciones educativas de todo el país, con más de 120 entidades integradas. Por un lado, Centro San Valero se ha presentado en agrupación con las entidades gallegas Cesuga y Efbs; mientras que SEAS Estudios Superiores Abiertos y la Universidad San Jorge lo han hecho junto a la madrileña Bejob Empleabilidad.

En las dos convocatorias anteriores --Generación Digital Pymes I y II--, las agrupaciones en las que participaban las entidades del Grupo San Valero habían sido adjudicatarias para impartir formación en Aragón, La Rioja, Castilla-La Mancha, Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco.

En el caso de esta tercera, el proceso se abre a la totalidad del territorio nacional y las dos agrupaciones en las que han concurrido las entidades del grupo educativo aragonés han logrado la primera y tercera posición, lo que supone el 15 por ciento del total de la convocatoria, es decir, 9.000 alumnos --4.500 por cada agrupación-- hasta junio de 2026, fecha límite para la ejecución del programa. Igualmente, en cuanto a los fondos captados, corresponden 5.900.000 euros a cada una.

"No solamente hemos conseguido el máximo posible, sino también ser los mejor valorados. Esto implica, por un lado, un tema de orgullo propio, es decir, cuando las entidades del Grupo San Valero nos cohesionamos y aliamos internamente para buscar unirnos a externos de referencia, estamos entre las mejor valoradas", ha afirmado el director general del Grupo San Valero, César Romero.

Así, ha precisado que la evaluación experta ha otorgado 93 puntos en un caso y 91 en el otro, en ambos sobre un total de cien, lo que, a su juicio, revela la "solvencia técnica" del Grupo San Valero en el ámbito educativo. No obstante, ha reconocido que este hito también es un "reto muy importante" a la hora de ejecutarlo.

Romero ha aclarado que la dificultad radica en convencer de que la formación es clave, puesto que no siempre está medido el retorno que ofrece a la empresa. Ha destacado que este programa, a diferencia de otros, aporta contenidos "estrictamente necesarios con asuntos clave que nos suenan, pero tampoco conocemos ni sabemos aplicar", entre los que ha citado la IA, la ciberseguridad o el 'blockchain'.

"Si nos formamos hoy en lo digital, tendremos más tiempo, por lo menos en eficacia y en estrategia. Por lo tanto, hacerlo es estratégico para que el directivo o empresario no pierda dinero en el futuro y conozca conceptos como la IA o la ciberseguridad", ha opinado el responsable del Grupo San Valero, que ha añadido: "O nos formamos o nos deformamos. Si no tenemos tiempo, lo que no tendremos mañana será futuro empresarial".

DETALLES DE LA FORMACIÓN

Los dos programas ya están disponibles para poder cursarlos con el único requerimiento de ser un directivo o trabajador en activo de pymes, micropymes o autónomo. Además, el Grupo San Valero aporta un respaldo universitario a la formación, avalado por la Universidad San Jorge.

El programa consta de 50 horas lectivas evaluables --y comunes en todas las ediciones-- de un total de 150, que se imparten en formato online, contemplando sesiones formativas y aprendizaje autónomo. Este modelo, ha comentado César Romero, "nos permite programar a medida para dirigir la formación al sector de los alumnos, fomentando así la especialización y adaptación". Ha recalcado que se ofrece un seguimiento a través de 'mentoring' para apoyar la adquisición de conocimientos.

El número de alumnos por edición se limita a 50 y la primera comenzará el 20 de enero, ha anunciado Romero, aunque ya está completa. Se ha congratulado por ser los primeros en iniciarla en España, indicando que desde las administraciones se ha pedido agilidad para cumplir con el plazo de ejecución --30 de junio de 2026--.

En total, entre las ediciones que llevarán a cabo las dos agrupaciones del Grupo San Valero, sumarán unas diez mensuales, cifra resultante de la necesidad de cumplir con el máximo de 50 alumnos por edición. "No las vamos a llenar todas, pero hay que programar ediciones permanentemente", ha expresado Romero. Ha detallado que la idea es agrupar sectorialmente según se reciban las solicitudes e incluso definir alguna específicamente en función de la demanda.

La principal diferencia entre 'Generación Digital Pymes III' y las anteriores --I y II-- es la presencialidad, ha afirmado César Romero, dado que la duración es similar, puesto que el tiempo disponible del alumnado ha sido una de las principales dificultades de ejecución de los anteriores, motivo por el cual se ha reducido la formación virtual con el profesor.

Tras finalizar la formación, los alumnos sumarán los conocimientos y las habilidades necesarias para impulsar la transformación digital de su empresa, entenderán cómo la tecnología impacta en sus negocios permitiendo actuar al cliente en el centro para dar solución a sus necesidades y serán capaces de generar y explotar el dato para una correcta toma de decisiones en el contexto digital.

"Nuestra ventaja como grupo educativo es que destinamos los fondos a lo que realmente creemos que debe hacerse. Llevamos 70 años en el ámbito de la formación y tenemos claro que hay que diferenciarse, no solo como los más solventes a la hora de competir, algo que ha quedado demostrado, sino en la ejecución. Queremos estar en vanguardia".

La información e inscripciones están disponibles a través de los siguientes enlaces: https:/www.usj.es/estudios/transformacion-digital-generation-next/transformacion-digital-online-directivos-trabajadores-territorio-nacional y https://www.sanvalero.es/transformacion_digital_directivos_nacional.

GENERACIÓN DIGITAL

'Generación Digital Pymes III', liderada por la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial (SEDIA) del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, tiene como objetivo formar en gestión digital en el entorno laboral con el fin de mejorar la productividad y las posibilidades de crecimiento e internacionalización.

La financiación de los programas corre a cargo de los fondos 'Next Generation UE', son gratuitos y se pueden cursar desde cualquier punto de la geografía nacional.

GRUPO SAN VALERO

El Grupo San Valero, fundado en 1953 en Zaragoza, está compuesto por Centro San Valero, Fundación Dominicana San Valero, CPA Salduie, SEAS Estudios Superiores Abiertos y Universidad San Jorge.

En la actualidad, cuenta con 1.200 trabajadores que imparten Educación Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional, Formación Continua y Formación Universitaria en modalidades presencial, dual y online.

Sus cerca de 18.000 alumnos le otorgan un índice de satisfacción de 8,8 sobre 10. Entre sus prioridades se encuentra la apuesta constante por la calidad y la empleabilidad a través de una implicación directa con el mundo de la empresa, estableciendo convenios y alianzas con más de 500 instituciones públicas y privadas.