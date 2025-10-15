La Guardia Civil detecta a 81 conductores drogados o ebrios durante las fiestas del Pilar de Zaragoza

Control de la Guardia Civil durante las fiestas del Pilar de Zaragoza
Europa Press Aragón
Publicado: miércoles, 15 octubre 2025 10:14

ZARAGOZA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Subsector de Tráfico de la Guardia Civil ha reforzado su presencia durante las fiestas del Pilar de Zaragoza y realizado multitud de puntos de verificación de alcohol y drogas, con la finalidad de garantizar la seguridad vial en dichas fechas. En el desarrollo de estos dispositivos se ha detectado a 47 conductores que circulaban con presencia de drogas en el organismo y otros 34 que excedían la tasa de alcohol permitida.

De estos últimos, 3 superaban la tasa penal en alcoholemia (0,60mg/l), contemplada en el artículo 379.2 del Código Penal, por lo que han sido investigados por un supuesto delito contra la seguridad vial y citados para juicio rápido.

Los autores se enfrentan a unas penas de prisión de 3 a 6 meses, multa de 6 a 12 meses, o trabajos en beneficio de la comunidad, además como pena accesoria en todos los casos, se impone la de privación del derecho a conducir vehículos y ciclomotores por tiempo superior a 1 y hasta 4 años.

Asimismo, otros 5 conductores han sido investigados por un delito contra la seguridad vial por conducir habiendo perdido todos los puntos asignados en el permiso de conducir.

Además, otros 2 conductores han sido investigados por carecer del Permiso de Conducción, casos contemplados en el artículo 384 del Código Penal y que conlleva unas penas de prisión de 3 a 6 meses, multa de 12 a 24 meses o trabajos en beneficio de la comunidad, por un tiempo de entre 31 a 90 días.

La principal misión de estos dispositivos de la Guardia Civil es garantizar la seguridad vial, detectando a este tipo de conductores y evitar que su conducción produzca siniestros viales que pongan en riesgo su vida y la del resto de usuarios de la vía.

