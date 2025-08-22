La Guardia Civil realiza siete rescates en tres días en el Pirineo oscense

Han atendido a 5 senderistas, cuatro montañeros, dos barranquistas y una trabajadora de un refugio

La Guardia Civil ha realizado siete rescates en tres días en el Pirineo oscense tras recibir el aviso del 112. Entre el 19 y el 31 de agosto los agentes han atendido a 5 senderistas, cuatro montañeros, dos barranquistas y una trabajadora de un refugio.

El martes, 19 de agosto, se recibieron tres avisos. El primero a las 22.00 horas del día anterior alertaba de que cuatro montañeros presentaban síntomas de hipotermia y agotamiento, no pudiendo continuar cuando se encontraban en las inmediaciones del glaciar del Aneto en Salterillo, en el término municipal de Benasque).

Se activó GREIM de Benasque que se trasladó a la zona en vehículo oficial y después a pie. Tras localizar a los montañeros, fueron acompañados por los especialistas durante toda la noche. A la mañana siguiente, la Unidad Aérea de Benasque, evacuó y trasladó a los montañeros hasta la helisuperficie de Benasque, donde se fueron por sus propios medios, finalizando hacia las 08.00 horas del día 19.

Se trata de cuatro hombres, dos de 54 años, uno de 18 años, vecinos de Ciudad Real y otro de 50 años de nacionalidad francesa.

El segundo aviso, a las 08.30 horas, comunicaba que una trabajadora del refugio de la Renclusa, en Benasque, requería atención médica por fuertes dolores intestinales. La joven de 22, vecina de Barcelona, fue evacuada y trasladada en el helicóptero del GREIM hasta la helisuperficie de Benasque.

Ese mismo día, a primera hora de la tarde se atendió a una barranquista que, tras saltar a una poza de unos 9 metros de altura en el barranco de Barrasil, en Bierge, cayó en mala posición, lesionándose la espalda. El GREIM de Huesca, la Unidad Aérea de Huesca y un sanitario del 061 auxiliaron a la joven de 28 años y nacionalidad francesa que la trasladaron hasta el aeropuerto de Huesca para ser atendida en el Hospital San Jorge.

OTROS AUXILIOS

El miércoles, día 20, también se atendió a una barranquista con esguince de tobillo al tropezar cuando estaba en el barranco de Forcos en Bergua, en el termino municipal de Broto. El GREIM de Boltaña, la Unidad Aérea de Benasque y el médico del 061 evacuaron a la joven de 26 años y vecina de Olot (Gerona) hasta Broto para ser trasladada en ambulancia al hospital de Jaca.

Por la noche, a las 21.25 horas, se recibió otro aviso en el que se comunicaba que dos senderistas se habían extraviado y no podían continuar cuando estaban en la zona de la estación de esquí de Astún. El GREIM de Jaca que se desplazó al lugar en vehículo oficial y después a pie. Tras localizar a las senderistas, fueron acompañadas hasta el parking de la estación de esquí de Astún, donde las esperaban unos familiares. Se trata de dos mujeres de 17 y 18 años y vecinas de Pamplona (Navarra).

Este jueves, el primer aviso llegó a las 12.30 horas alertando de que un senderista, de 80 años y vecino de Pamplona, se había caído en Peña Oroel sufriendo traumatismo craneoencefálico leve. El GREIM de Boltaña, la Unidad Aérea de Benasque y un médico del 061 localizaron al senderista, que fue evacuado hasta la helisuperficie de Jaca y posteriormente transferido en ambulancia al hospital de Jaca.

La última intervención, a las 16.20 horas, fue para socorrer a dos senderistas, que en la zona del Ibón Coronas del Valle Coronas, en el término municipal de Benasque, tras caer uno de ellos se había lesionado la rodilla.

El GREIM de Benasque y la Unidad Aérea de Benasque, tras sobrevolar la zona, localizaron a los dos senderistas, de 58 años y vecinos de Valencia, que fueron trasladados hasta la helisuperficie de Benasque, donde el herido fue atendido por el médico del 061. Posteriormente se fueron del lugar por sus propios medios.