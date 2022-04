Guerrero (PAR) lamenta que PSOE y PP aplacen la financiación autonómica, "vital" para Aragón

En el Día de Aragón reivindica el papel del Partido Aragonés en la estabilidad política de la Comunidad Autónoma

ZARAGOZA, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Partido Aragonés (PAR), Jesús Guerrero, ha manifestado este viernes que el aplazamiento de la revisión del sistema de financiación autonómica para la próxima legislatura, por parte de PSOE y PP, da la razón al Partido Aragonés (PAR) cuando argumenta que "los intereses electorales y electoralistas priman en estas formaciones políticas en Madrid, sobre el interés de la justicia financiera que exige Aragón".

La reforma de la financiación autonómica es para Aragón "una necesidad", ha defendido Guerrero, quien ha considerado que la región aragonesa es "leal" a España y sus singularidades que "deben ser atendidas, de una vez por todas".

Por ello, "exigimos --ha declarado Guerrero-- que las grandes bolsas de voto de las comunidades más pobladas dejen de ser una garantía para recibir un trato de favor en el reparto de la tarta financiera".

En una nota de prensa, el PAR ha señalado que el parón "convenido" entre PSOE y PP para reformar el sistema "perjudica enormemente los intereses de Aragón". El actual e "injusto" reparto, ha recordado el portavoz de la formación, se traduce "en ciudadanos de primera y de segunda según dónde se vive", y esto "contraviene la Constitución", ha apostillado.

Para Guerrero una financiación autonómica deficiente para Aragón supone, además, "aumentar la despoblación" y el nuevo aplazamiento en la revisión del actual sistema "un mazazo" para los aragoneses, que "vemos cómo nuestras singularidades territoriales como la despoblación, la baja densidad de población y el envejecimiento, que frenan nuestro desarrollo, van a seguir sin posibilidades de estar considerados en el nuevo sistema de reparto al aplazarse hasta la siguiente legislatura".

El portavoz del PAR ha exigido el cumplimiento del artículo 108 del Estatuto de Autonomía porque "no queremos ser más que nadie, pero tampoco menos". "Queremos que sean reconocidas nuestras peculiaridades, que hacen que los servicios públicos "nos cuesten más caros que a otros territorios y que no nos llegue con lo que recibimos para cubrirlos. Esas diferencias deben ser corregidas para que el nuevo modelo no siga castigando a Aragón", ha añadido.

23 DE ABRIL Y EL PAPEL DEL PAR

Por otra parte, Jesús Guerrero ha defendido en el Día de Aragón, el papel del PAR en la Comunidad Autónoma como partido que aporta "estabilidad, centro, moderación y gestión", y ha emplazado a afrontar "los retos del siglo XXI" en los que el Partido Aragonés "tiene mucho que decir y hacer".

La labor del presidente del PAR y vicepresidente del Gobierno autonómico, Arturo Aliaga, en Aragón para impulsar la agroindustria, el comercio, la industria 4.0, la hostelería y el turismo es fundamental", ha recalcado.

La digitalización y la modernización de la economía son también "objetivos del PAR", ha indicado, al tiempo que ha defendido el Estatuto de Autonomía en su 40 aniversario como la herramienta que establece un amplio marco de autogobierno dentro del marco constitucional, y que sigue permitiendo el máximo gobierno y crecimiento de Aragón.

"Hemos avanzado mucho, el Estatuto nos está permitiendo luchar contra la crisis, y desde el PAR queremos llegar hasta el máximo nivel de desarrollo permitido. No queremos ser más que otros pero tampoco menos", ha concluido Guerrero.