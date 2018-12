Guillén afirma que acatan la resolución del TC sobre el artículo 14 de la Ley de Capitalidad que "es nulo"

Publicado 18/12/2018 13:47:22 CET

ZARAGOZA, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia del Gobierno de Aragón, Vicente Guillén, ha afirmado este martes que el Ejecutivo autonómico acata la resolución del Tribunal Constitucional que ha declarado la inconstitucionalidad del artículo 14 de la Ley de Capitalidad de Zaragoza. Guillén ha indicado que, de este modo, el artículo "es nulo".

En rueda de prensa, Guillén ha comentado que han conocido la noticia sobre la decisión del Constitucional, pero aún "no la hemos estudiado", dado que "la he recibido en el Consejo de Gobierno y no hemos tenido la oportunidad de leer la sentencia".

"Hay que acatar las resoluciones judiciales sin ninguna duda", aunque ha recordado que el Gobierno aragonés ha mantenido siempre la opinión de que ese artículo era constitucional "aunque reprochamos al Ayuntamiento que su aplicación no era la más correcta".

No obstante, "el ayuntamiento definitivamente modificó su actitud primera de echar a los grupos de la oposición de las sociedades y en estos momentos los grupos municipales están satisfechos con esa rectificación".

En todo caso, tras la decisión del TC, el alcalde Pedro Santisteve "sabe que declarada la inconstitucionalidad de ese artículo deben dar cabida en esos consejos de administración a todos los grupos municipales", ha insistido.

Sobre la necesidad de modificar la ley tras el fallo del TC, el consejero ha afirmado que "no hay que modificar la ley para nada", solo tener en cuenta que el artículo "es nulo, no tiene validez".