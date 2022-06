Guillén (PSOE): "Es la intransigencia de la Generalitat la causa del fracaso" en los JJOO, "avalada" por Blanco

ZARAGOZA, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en las Cortes de Aragón, Vicente Guillén, ha manifestado que ha sido la "intransigencia" de la Generalitat de Cataluña "la causante del fracaso" de una candidatura olímpica conjunta a los Juegos de Invierno de 2030 en el Pirineo, postura "que ha estado avalada en todo momento, desde el principio, cuando comenzaron las negociaciones" por el presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco.

En rueda de prensa, Guillén ha esgrimido que este último "ha intentado que el papel de Aragón fuese blanquear una candidatura única de Cataluña", como lo demuestra que el reparto de las pruebas "no era igualitario" e "incumplía el compromiso del COE" con el presiente de Aragón, Javier Lambán.

"Cataluña contaba con las pruebas reinas y Aragón era como mera comparsa, todo con el beneplácito del COE", ha sostenido el representante socialista, quien ha enfatizado que también ha sido el COE "el que se ha negado a valorar la última propuesta que el Gobierno de Aragón había enviado a este organismo".

Vicente Guillén ha recalcado que ha sido el COE el que ha renunciado "a presentar una candidatura conjunta" y el que ha renunciado a que el Gobierno de Aragón "siga negociando para presentar una candidatura, que debía de ser igualitaria, como se acordó en la primera reunión".

GRAVES ATAQUES

Por otra parte, ha rechazado los "graves ataques y descalificaciones" que está recibiendo Lambán por parte del COE y ha expresado el apoyo "más rotundo" al presidente aragonés, "que ha defendido los intereses de Aragón de manera firme, con convicción y, sobre todo, apoyado en la justicia y la razón, por encima de todo y de todos".

Guillén ha sostenido que ahora "se trata de fabricar un relato en el que Aragón sea la culpable", pero "el que ha faltado a su palabra ha sido Blanco", mientras que el presidente aragonés "ha defendido desde el principio una candidatura en igualdad, como había acordado con el COE".

"Nos sentimos orgullosos de la defensa de los intereses de Aragón que ha hecho el presidente Lambán", y "de la dignidad de nuestra tierra, de nuestro Pirineo, que tiene las mismas condiciones o mejores que catalán para acoger un evento olímpico".

Ha considerado que Lambán ha llevado esa defensa "hasta las últimas consecuencias, frente a cualquier tipo de presión", y ahora está recibiendo "ataques e insultos por poner a Aragón por encima de cualquier otra cuestión", pero "quienes realizan esos ataques tienen que saber que Lambán en Aragón no está solo".

Guillén ha recordado el apoyo de la mayoría de los grupos de las Cortes de Aragón, "a los que quiero agradecer la implicación", así como de sindicatos, empresarios, concejales del territorio y la propia sociedad que vive en el Pirineo.

"Ni las descalificaciones del COE, ni la maquinaría propagandística que ha puesto en marcha" en contra Lambán "nos va a hacer reblar" y el Gobierno de Aragón "va a seguir potenciando esas instalaciones, nuestros Pirineo, con nuevas inversiones" y continuará trabajando "para una candidatura sólida en 2034". A colación, ha opinado que el éxito de estas candidaturas "no deviene de las prisas, sino de una preparación sólida y técnica".

INVERSIONES

Guillén también se ha dirigido al PP de Aragón y a su presidente, Jorge Azcón, que ha manifestado que no ha habido inversiones suficientes en el Pirineo, cuando Aramón ha invertido 53 millones de euros en los últimos diez años, que ha permitido "ser más competitivos que nadie y ser líderes con una cuota de mercado del 25 por ciento".

Las actuaciones, además, van a continuar con la ampliación de Cerler por Castanesa, con la apuesta por impulsar la unión de estaciones de Asún y Formigal "con fondos europeos", de manera que el potencial de la nieve "está garantizado, haya fracasado o no de este proyecto olímpico", ha glosado el portavoz socialista.

Guillén ha querido reconocer el apoyo del PP, pero le ha pedido que, ahora, "no enrede y no use este asunto para desgastar al Gobierno porque hay más cosas que nos unen de que las que nos separan" y, "a pesar de los pesares, Aragón no va a rendirse, como no ha hecho nunca".