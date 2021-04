Guillermo Pérez Villalta se suma a la conmemoración del 275 aniversario de Goya creando su propio y singular 'Disparate'

ZARAGOZA, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

Guillermo Pérez Villalta se ha sumado a la conmemoración del 275 aniversario del nacimiento de Francisco de Goya, creando su propio y singular 'Disparate de Fuendetodos'. El artista gaditano es "uno de los más destacados" representantes del posmodernismo, precursor de la renovación de la pintura española en los ochenta y Premio Nacional de Artes Plásticas en 1985.

El grabado ha sido presentado este jueves en la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ), sumándose así a las 47 creaciones de artistas contemporáneos que han homenajeado al pintor aragonés y a su serie inacabada de 22 'Disparates'.

En rueda de prensa, la diputada delegada de Cultura de la DPZ, Ros Cihuelo, ha explicado que la estampa de Guillermo Pérez Villalta se podrá ver desde este viernes en el Museo del Grabado de Goya de Fuendetodos. "Esperamos que disfruten de este grabado igual que el resto de acciones organizadas para conmemorar este aniversario", ha esgrimido Cihuelo.

Este grabado forma parte de la iniciativa que la Diputación de Zaragoza y el Ayuntamiento de Fuendetodos comenzaron en el año 2000 para rendir homenaje al genial pintor aragonés. Estas 48 obras forman una antología del grabado español contemporáneo tanto por la calidad los artistas participantes en el proyecto como por los variados estilos y técnicas de grabado empleados.

En esta serie tan especial han participado artistas tan relevantes como Cristina Iglesias, Manolo Valdés, Luis Feito, Rafael Canogar, José Manuel Broto, José Hernández, Darío Villalba, Martín Chirino, Juan Genovés, Luis Gordillo, Guinovart, Eduardo Arroyo, el premio Nobel Günter Grass, John Berger, Ouka Leele o Alberto Corazón.

AFLUENCIA DE TURISTAS

Por su parte, el alcalde de Fuendetodos, Enrique Salueña, ha agradecido a Guillermo Pérez Villalta su obra y ha reconocido que este año se conmemora de "manera especial" el aniversario de Goya, incluso con la visita en marzo de sus Majestades los Reyes de España, un "hito" que ha supuesto el aumento de turistas a la localidad zaragozana. "Esperamos que los visitantes continúen apostado por nuestro municipio", ha subrayado el edil.

También ha estado en la presentación el director del Museo del Grabado Español Contemporáneo, Germán Borrachero, quien ha calificado de "muy particular" y "especial" la obra gráfica de Pérez Villalta.

Borrachero ha anunciado que este grabado es un adelanto de la exposición que el Consorcio Cultural Goya Fuendetodos de la DPZ va a dedicar a la obra gráfica de este "personalísimo artista" con más de medio siglo de trayectoria.

Esta exhibición se inaugurará en junio en la sala Ignacio Zuloaga y también forma parte del programa de actividades con el que la institución provincial zaragozana y el Gobierno de Aragón están celebrando el 275 aniversario de Goya.

El gerente del Consorcio Cultural Goya-Fuendetodos, Ricardo Centellas, ha resaltado que una de las vertientes "más excepcionales" de Guillermo Pérez Villanta como es el diseño de mobiliario. Precisamente, la Casa Natal de Goya, en concreto, la alcoba donde nació el pintor, cuenta con un "preciosísimo" mueble de este artista, creado en 1981: la silla Sfinx, que forma parte de una edición limitada de 99 ejemplares.

Esta obra de arte está realizada en madera lacada en negro y representa una esfinge egipcia que sirve de asiento.

'DISPARATE' DE PÉREZ VILLALTA

EN su 'Disparate', Pérez Villalta presenta a un personaje que avanza alegre rodeado de adornos --y casi transformado en parte en adornos también--- anunciando su marcha y tocando una trompeta al igual que hace la figura alegórica de la Fama. Se trata de un guiño a la fama de Goya, el creador universal al que el artista gaditano rinde así homenaje.

Pérez Villalta ha contado este jueves que cuando le hicieron el encargo de este grabado le "cogió" en un momento "intenso de trabajo", preparando una exposición en Madrid. La mano del personaje sujeta una jarra "sencilla" que simboliza el conocimiento del que Goya se nutrió en Fuendetodos y Zaragoza, antes de partir a la capital española.

Al "ponerse delante de la plancha" se le ocurrió la idea de plasmar figuras "grotescas, disparatadas que mezclan partes humanas con otros elementos".

Se trata de una imagen recurrente en su producción en cuanto a la representación de un personaje rico en elementos simbólicos y criptográficos que se confunde entre ornamentaciones con motivos vegetales. Un personaje que sigue avanzando mientras parece tocar la trompeta de la fama anunciando su marcha y que conforma un grabado muy similar realizado para una ocasión "tan especial".

NEGRO Y PLATA

El grabador gaditano ha realizado un fino aguafuerte lineal sobre una plancha de cobre que ha sido estampada con tinta color planta sobre fondo negro, cuando lo habitual es que el negro sea el color escogido para la tinta y el blanco --o plata-- para el fondo.

De este modo, enfatiza el valor de la composición dentro de los límites del formato, algo que también caracteriza su producción en cuanto al apoyo en la geometría a la hora de confeccionar las imágenes. De esta manera, los límites de la plancha son más evidentes a modo de viñeta. Así una de las señas de identidad de su obra es su predilección por la geometría de la composición, de manera que en su obra juega un gran papel la relación entre lo representado y el formato de la representación.

"Hay que acercarse a la estampa para mirarla. Es bastante misteriosa, ya que quería crear una imagen que se pudiera interpretar, que quedase abierta para la interpretación de cada uno", ha argumentado Pérez Villala.

Ha finalizado diciendo que Goya es uno de esos artistas con los que tiene una "especie de lucha", ya que divide su obra en dos etapas: una primera época de retratos "maravillosos" y una segunda "oscura", con sus pinturas negras y el cuadro "más terrible que se ha pintado nunca", 'Saturno devorando a su hijo'. "No es que no me guste estas pinturas, pero me dan miedo", ha concluido.

LA TÉCNICA DEL AGUAFUERTE

La singular obra sigue la misma técnica que Goya utilizó en los 'Disparates', el aguafuerte. El proceso de creación bajo este método se lleva a cabo en diferentes pasos que comienzan con el trazado del dibujo sobre una plancha de cobre cubierta de barniz.

Las líneas corresponden a la parte abierta en el barniz, que luego serán mordidas en una solución de ácido y agua. Una vez retirado el barniz, el dibujo del artista queda grabado en el metal. Después, se mete la tinta dentro de las líneas grabadas, se limpia la superficie y se estampa sobre el papel con la ayuda de la presión de un tórculo.

Cada vez que se quiere obtener otro ejemplar de la estampa, se debe entintar de nuevo la plancha de cobre grabada y presionarla sobre un nuevo papel.

El grabado se caracteriza así por ser una obra múltiple --no única-- que el artista firma en cada uno de los ejemplares numerados de la edición. Asimismo, en el grabado el original no es la plancha sino la estampa, ya que el artista ha pensado su trabajo para ser visto estampado en un papel y no en la plancha.

PÉREZ VILLALTA, GRABADOR

Guillermo Pérez Villalta (Tarifa, Cádiz, 1943) es un reconocido pintor, grabador, escultor y diseñador español. Es integrante de la nueva figuración madrileña y uno de los pintores más representativos del posmodernismo en España.

En 1985 fue galardonado con el Premio Nacional de Artes Plásticas. Su predilección por la obra gráfica le ha llevado a realizar ediciones en aguafuerte, litografía y serigrafía, así como la ilustración de varios libros, siendo los más conocidos el 'Faetón' del Conde de Villamediana, la 'Odisea' de Homero y 'Los viajes de Gulliver' de Jonathan Swift.