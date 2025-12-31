Guitarte (TE) tilda de "postureo" el video de Azcón de fin de año en Almohaja (Teruel)

El portavoz parlamentario de Teruel Existe, Tomás Guitarte. - TERUEL EXISTE.

TERUEL 31 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario de Teruel Existe y candidato a la Presidencia del Gobierno de Aragón, Tomás Guitarte, ha tildado este miércoles de "postureo" el video del discurso de fin de año que el jefe del Ejecutivo autonómico, Jorge Azcón, ha grabado en el municipio más despoblado de la Comunidad Autónoma, Almohaja (Teruel).

"Agradecemos que el presidente Jorge Azcón cambie el glamour de las pistas de esquí por el Aragón más despoblado, pero venirse un día con las cámaras a grabar no es más que postureo. Los que vivimos aquí sabemos quién está en el día a día y quién viene a hacerse la foto", ha afirmado Guitarte.

A su juicio, "más que mensaje de fin de año, encajaría el discurso de Azcón como 'Carta a los Reyes Magos', el próximo 5 de enero y, además, podría haber llevado un presente para los pueblos, como una sustancial mejora de la financiación local en la parte que depende del Gobierno autonómico", ha continuado el portavoz de TE.

Para Guitarte, "es una lista de propósitos y deseos que en los dos años y medio que lleva gobernando el PP no se han cumplido, y estaba en su mano".

Guitarte ha continuado afirmando que "sobre el papel o sobre la pantalla todo suena idílico, pero una cosa es decir y otra hacer, una cosa es predicar y otra dar trigo: De todo lo que se dice no se ha hecho apenas nada y estaba en su mano".

SANIDAD PÚBLICA RURAL

Asimismo, ha manifestado que "ni se ha mejorado la sanidad pública", destacando la pérdida de profesionales, la falta de equipamientos de los consultorios rurales y centros de salud, y de especialistas.

Tampoco hay "una apuesta decidida por la vivienda en el medio rural o de manera similar al medio urbano. Solo 199 viviendas frente a las miles anunciadas en la capital". Además, "no se acomete la mejora de carreteras, las peores de España, más allá del Plan Extraordinario, dejando fuera al 70% de la red".

En el medio rural, es decir, en casi todo Aragón, "debe hacerse una apuesta real y efectiva por la mejora de todos los servicios públicos porque son los únicos que hay".

Con las ayudas al funcionamiento "debe dejar de tirar balones fuera y aprovechar la oportunidad que confiere la Unión Europea para aportar también financiación autonómica y conseguir una ventaja competitiva real con la que consolidar y atraer empresas y empleo".