Guitarte (Teruel Existe): "La A-68 es el engaño electoral recurrente de PSOE y PP unas elecciones tras otras"

El cabeza de lista al Congreso por Teruel Existe, Tomás Guitarte, y otros candidatos en un acto elecotral el Alcañiz (Teruel) - TERUEL EXISTE

ALCAÑIZ (TERUEL), 15 (EUROPA PRESS)

El candidato al Congreso por Teruel Existe, Tomás Guitarte, ha criticado este domingo en Alcañiz, "el engaño recurrente de PSOE y PP en todas las elecciones con la promesa de la autovía A-68, partidos de gobierno que durante más de dos décadas no han ejecutado ni un solo metro de esta autovía en Teruel. Ambos han tenido la oportunidad de llevarla a cabo, pero han tomado la decisión de no hacerlo".

Guitarte ha participado en un acto de campaña en la capital del Bajo Aragón junto al candidato al Senado por Teruel Existe, Daniel Sancho; los candidatos al Congreso Beatriz Redón y Joaquín Moreno, y los candidatos al Senado por la formación turolense, Raúl Blasco y Beatriz Martín.

Arropados por el resto de la candidatura y vecinos de la zona, tras los discursos, han abierto una tertulia con posibilidad de preguntas e intervenciones de los asistentes, que han podido dialogar abiertamente con ellos.

El candidato ha recordado que esta autovía fue un compromiso del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE) en 2005, incluida en el Plan de Actuación Específico para Teruel, y que su vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega, se comprometió a terminar en 2010.

Recogía la conversión en autovía del tramo desde Fuentes de Ebro a Valdealgorfa y desde allí hasta el Mediterráneo. Pero en 2011 concluyó el gobierno de Zapatero sin haberse iniciado. Del mismo modo, prometió la A-68 Mariano Rajoy (PP) en campaña electoral, afirmando incluso que esta infraestructura "llegaría hasta el mar", pero gobernó durante 7 años y no lo hizo, ha resumido.

Desde Teruel Existe han criticado que, en lo que afecta a esta provincia, esta vía solo avanzó con su llegada a las Cortes Generales: "Logramos la redacción de tres proyectos para los tramos: Fuentes de Ebro-Quinto, el Regallo-Alcañiz que son 16,5 kilómetros con proyecto entregado en abril de 2024; y Alcañiz-Ventas de Valdealgorfa, otros 18 kilómetros, con proyecto de diciembre de 2023.

"Quedaron listos para adjudicar y comenzar las obras", ha expresado, sin embargo, "en esta última legislatura, bajo el gobierno de Pedro Sánchez (PSOE), se ha vuelto a abandonar", ha afeado.

"Ni se han licitado estos tramos, ni se ha tramitado el estudio informativo para su prolongación hasta el Mediterráneo, los 98 kilómetros entre Ventas de Valdealgorfa y Vinaroz (Castellón). Quedan también pendientes los proyectos de Quinto-Azaila de 13,72 km, Azaila-Híjar, otros 14,39 km; e Híjar-El Regallo que son 16,09 km.

TREN

Por otra parte, Teruel Existe ha reivindicado la conectividad ferroviaria para el Bajo Aragón, con la propuesta del ramal Samper de Calanda-Alcañiz para conectar Zaragoza con el Bajo Aragón y Motorland, así como la reconversión de la vía del tren minero de Andorra para viajeros y mercancías.

Por su parte, el alcañizano Daniel Sancho, politólogo y secretario municipal, candidato al Senado por Teruel Existe, ha destacado la relevancia que esta vía tendría para todo el Bajo Aragón Histórico, tanto por motivos de seguridad vial como por su impacto económico.

Ha señalado que la A-68 es fundamental para mejorar las comunicaciones y garantizar la seguridad de los conductores, además de favorecer la actividad económica de toda la comarca.

MOTORLAND

Sancho también ha recordado que MotorLand es un motor económico para el territorio y ha advertido de que dejar al circuito sin financiación supondría "un golpe durísimo para la economía de Aragón".

En este sentido, ha calificado de "despropósito" que se sitúe al frente de MotorLand a una persona que, a su juicio, desconoce lo que representa esta infraestructura para el conjunto del Bajo Aragón Histórico.

Por su parte, Tomás Guitarte ha alertado a los bajoaragoneses acerca de las recientes declaraciones del consejero de Hacienda y Administración Pública del Gobierno de Aragón en las Cortes de Aragón en relación a MotorLand y ha planteado la necesidad de estudiar un ramal ferroviario que conecte Samper de Calanda, MotorLand y Alcañiz.

Una infraestructura que permitiría dotar al circuito de un acceso mediante transporte público de alta capacidad para los grandes eventos y que, además, podría facilitar los desplazamientos cotidianos de los vecinos de Alcañiz y mejorar la conexión ferroviaria con Zaragoza, ha explicado.

TRASVASE DEL EBRO

Junto a estas propuestas, ha recordado otras reivindicaciones que afectan directamente al Bajo Aragón y a la provincia, como la necesidad de frenar cualquier intento de trasvase del Ebro, especialmente cuando siguen sin desarrollarse los regadíos de la margen derecha que afectan a la Tierra Baja.

También ha insistido en la ejecución de las balsas del Matarraña y en los proyectos de elevación de aguas hacia Andorra que quedaron a medio desarrollar.

"Hay muchísimas cuestiones que dependen del Gobierno central y del Estado y en cuya exigencia vamos a ser firmes. Pero para eso hace falta que Teruel Existe vuelva a estar en el Congreso y en el Senado, porque solo Teruel Existe defiende Teruel", ha concluido.