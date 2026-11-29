Tomás Guitarte, cabeza de lista de Teruel Existe. - TERUEL EXISTE

TERUEL 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Teruel Existe en las elecciones generales de este domingo, 29 de noviembre, Tomás Guitarte, ha avanzado esta noche que "desde mañana mismo" exigirá a los partidos políticos que gobiernen España la próxima legislatura "que cumplan lo que han prometido en campaña".

Tras consolidarse los resultados en la circunscripción de Teruel, donde PP, PSOE y Vox han obtenido sendos escaños, sin obtener representación Teruel Existe, Tomás Guitarte ha comparecido ante los medios de comunicación para valorar los resultados.

"Lo primero es agradecer el voto a las personas que nos han apoyado. Es verdad que no hemos conseguido el objetivo, que era volver a llevar a Teruel al Congreso", ha afirmado Guitarte, considerando que "se ha impuesto la polarización nacional".

"Que tengan claro que desde mañana mismo nos ponemos a exigir a los partidos que gobiernen que cumplan lo que han prometido en campaña", ha aseverado.

"A partir de mañana, en la política estatal vamos a vivir cambios trascendentales y nuestro papel será que no se olviden de los territorios de periferia, que se siga hablando de la España vaciada", ha concluido.