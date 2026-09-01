Los hallazgos en la cueva P5 de Aguilón (Zaragoza) ayudan a reconstruir cómo vivían los neandertales hace 40.000 años

La campaña de excavación desarrollada este verano ha permitido definir con mayor precisión el área de ocupación situada en la boca de la cavidad, con registros neandertales en torno a hace 40.000 años - UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los trabajos de investigación desarrollados este verano en la cueva P5 de Aguilón (Zaragoza) han permitido avanzar en el conocimiento de las últimas poblaciones neandertales de Aragón. La campaña arqueológica, desarrollada durante el mes de julio, ha contribuido a precisar la cronología y las características de las ocupaciones humanas documentadas en la cavidad, situadas en torno a hace 40.000 años.

El yacimiento conserva también evidencias de ocupaciones más antiguas, que muestran que la presencia humana en este enclave se produjo de forma reiterada durante el Paleolítico medio. El objetivo principal de la intervención de este año ha sido definir con mayor detalle el área de ocupación situada en la boca de la cueva.

Durante los trabajos, el equipo ha recuperado nuevas herramientas líticas de tradición musteriense, elaboradas sobre sílex de excelente calidad. Los investigadores sitúan la procedencia de esta materia prima en afloramientos del entorno de Botorrita, un dato que aporta información sobre las estrategias de aprovisionamiento y movilidad de los grupos neandertales que ocuparon Aguilón P5.

"Aguilón P5 nos ofrece una oportunidad excepcional para comprender las últimas comunidades neandertales que habitaron Aragón. Cada nueva investigación nos permite reconstruir con mayor precisión cuándo vivieron, cómo se organizaron y en qué ambientes desarrollaron su actividad", ha explicado Marta Alcolea, codirectora científica del proyecto y docente del Departamento de Ciencias de la Antigüedad de la Universidad de Zaragoza.

NUEVAS DATACIONES PARA PRECISAR LA OCUPACIÓN

Una de las principales líneas de investigación desarrolladas durante el último año se ha centrado en concretar el marco cronológico del yacimiento mediante nuevas dataciones y estudios geoarqueológicos. Estos trabajos se han realizado gracias al proyecto financiado por la Fundación Palarq y están permitiendo afinar la secuencia temporal de las ocupaciones humanas de la cavidad.

Los resultados refuerzan la importancia de Aguilón P5 para estudiar las últimas ocupaciones neandertales documentadas en Aragón, en torno a los 40.000 años antes del presente. El análisis de la distribución de los restos y de las herramientas recuperadas permite además aproximarse a la manera en que estos grupos organizaron sus actividades y aprovecharon los recursos disponibles en su territorio.

"La delimitación de las áreas de ocupación y las nuevas herramientas recuperadas nos ayudan a comprender mejor cómo organizaron su actividad los neandertales y cómo aprovecharon los recursos disponibles en el territorio", ha señalado Carlos Mazo, catedrático de Prehistoria y codirector científico del proyecto.

El proyecto combina excavaciones arqueológicas con estudios cronológicos, tecnológicos y paleoambientales para reconstruir progresivamente cómo se produjo la desaparición de los neandertales en el valle del Ebro. La investigación está dirigida por Mazo y Alcolea, docentes de la Universidad de Zaragoza e investigadores del grupo Primeros Pobladores y Patrimonio Arqueológico del Valle del Ebro (P3A), integrado en el Instituto Universitario de Investigación en Ciencias Ambientales de Aragón (IUCA).

UN LABORATORIO PARA RECONSTRUIR SU ENTORNO

La investigación no se limita a las campañas de excavación. Durante todo el año se realizan estudios especializados sobre los materiales recuperados tanto en la intervención de 2026 como en campañas anteriores, con el objetivo de reconstruir desde diferentes disciplinas las ocupaciones humanas y las condiciones ambientales de la cueva.

Entre estos trabajos destaca el primer estudio sistemático de los micromamíferos de P5, elaborado por Alodia Villellas en el marco de su Trabajo Fin de Máster del Máster Universitario en Mundo Antiguo y Patrimonio Arqueológico de la Universidad de Zaragoza. El trabajo está codirigido por Julia Galán, responsable de la sección de Paleobiología de Micromamíferos Cuaternarios de la Sociedad Senckenberg para la Investigación de la Naturaleza, en Alemania.

Los resultados de este análisis contribuirán a reconstruir las condiciones ambientales en las que vivieron las últimas poblaciones neandertales de la región y a completar la información proporcionada por los restos arqueológicos.

La campaña de este verano ha contado con los directores científicos Carlos Mazo y Marta Alcolea, el técnico de laboratorio Rafael Laborda y estudiantes de máster y grado de la Universidad de Zaragoza. Entre ellos han participado Marta Rubio, Alodia Villellas, Alejandra Moreno, Irene Boira y Rebeca Gracia, estas dos últimas gracias al convenio de prácticas entre la Universidad de Zaragoza y UNIVERSA.

Los trabajos de campo fueron autorizados por la Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón y financiados por el Ayuntamiento de Aguilón. El proyecto para precisar el marco cronológico cuenta con el apoyo de la Fundación Palarq, mientras que la investigación se desarrolla desde la Universidad de Zaragoza en colaboración con distintas instituciones nacionales e internacionales.

Los resultados obtenidos durante el último año confirman el potencial científico de Aguilón P5. La combinación de excavaciones sistemáticas, nuevas dataciones y estudios multidisciplinares permite avanzar en la caracterización de las últimas ocupaciones neandertales de Aragón y sitúa la cueva entre los registros de interés del interior del noreste peninsular para estudiar la transición entre los últimos neandertales y las primeras poblaciones de Homo sapiens.