El helicóptero, con base en Ejea (Zaragoza), reanuda sus labores de extinción de los incendios en León

Medios de'INFOAR' proseguen en las labores de extinción del incendio forestal de Barniedo de la Reina (León) - INFOAR

ZARAGOZA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Brigada Helitransportada con base en Ejea de los Caballeros (Zaragoza), ha regresado a primera hora a la provincia de León para proseguir en las labores de extinción de los incendios forestales.

La Dirección Técnica de la Emergencia por los incendios forestales de la Junta de Castilla y León ha solicitado que los medios del operativo de Aragón '#INFOAR' se mantengan en las labores de extinción dado el estado de la situación a nivel general y aunque las previsiones apunten a una mejora de las condiciones meteorológicas.

Por tanto, se ha anulado la orden inicial de retirada de los medios del operativo #INFOAR del Gobierno de Aragón de los incendios forestales de Castilla y León

Respecto al convoy terrestre, el vehículo ligero del Puesto de Mando Avanzado sí se retira de forma definitiva de la provincia de León y regresa este lunes a Aragón.

Por otro lado, esta mañana se ha producido el relevo de los efectivos del operativo terrestre con otros llegados de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Por el momento, la previsión es que el operativo '#INFOAR' se mantenga en León hasta el miércoles, día 20 de agosto.