Herrarte deja sus cargos en Cs Aragón porque no entiende "ciertas líneas del partido"

ZARAGOZA, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía, Innovación y Empleo del Ayuntamiento de Zaragoza, Carmen Herrarte, ha abandonado sus cargos en Ciudadanos Aragón, una "decisión muy pensada, muy sosegada, que viene de muy atrás" porque "desde hace muchos meses no acabo de entender ciertas líneas del partido".

Según ha señalado, deja los puestos directivos, pero sigue perteneciendo a Cs y también mantiene su cargo como consejera municipal en el Ayuntamiento de Zaragoza "representando a Ciudadanos, hasta el final".

En declaraciones a Europa Press, ha explicado que ha tomado esta decisión porque "en ciertas circunstancias que atraviesan los partidos hay que estar muy alineado con el líder" y, a su juicio, habría que mostrar "mucha más rotundidad".

En este sentido, ha opinado que Pedro Sánchez "se ha colocado a sí mismo en una situación inaceptable para los constitucionalistas, y eso es una línea roja", como lo fue para el fundador de Cs, Albert Rivera.

A colación, ha esgrimido que Pedro Sánchez "no solo gobierna en España", también lo hace "en el Gobierno de Aragón e incluso en el Ayuntamiento de Zaragoza" y ha puesto como ejemplo el último pleno municipal, donde el PSOE rechazó una moción presentada por PP y Cs en contra de la ley de memoria democrática.

El presidente del Gobierno de Aragón, el socialista Javier Lambán, "manifiesta que no está de acuerdo con esa ley", pero "la realidad es que luego da la orden a los socialistas del Ayuntamiento que voten en contra a la moción de PP y Cs en rechazo de la misma".

Herrarte ha enfatizado en que esa ley "deja fuera a las víctimas del terrorismo y está siendo redactada por Bildu", "para mí esto es una línea roja y para Rivera lo fue también", ha incidido.

"Desgraciadamente, todas las predicciones que hizo Rivera se han cumplido y no se puede apoyar al 'sanchismo' cuando está gobernando con los herederos de ETA, con los golpistas y cuando hace cosas que atentan directamente a las instituciones del Estado", ha sostenido la consejera municipal, para desear que la decisiones de Cs de ahora en adelante "se parezcan mucho a lo que el partido fue cuando lo puso en marcha Rivera".

INJERENCIAS

Por otra parte, Herrarte ha manifestado que se ha producido "injerencias" en el Gobierno de la ciudad por parte de la dirección de Cs Aragón "por temas electoralistas de Andalucía" que podían haber "perjudicado" a los zaragozanos.

Por eso ha afirmado: "Ante un hipotético conflicto de intereses entre la directiva de Ciudadanos y ser concejal de mi ciudad, mi prioridad son los ciudadanos".

Según ha detallado, "se puso en riesgo", por las elecciones andaluzas, un acuerdo con VOX en el que se llevaba trabajando desde marzo para incrementar en 700.000 euros el presupuesto del programa 'Volveremos' --para la reactivación del consumo en establecimientos locales e impulsado por su consejería--, "que cuenta con más del 90 por ciento del apoyo de los ciudadanos".

Asimismo, el líder de Cs Aragón, Daniel Pérez Calvo, "se posicionó en contra de que yo presentara el programa 'Volveremos' con el alcalde", Jorge Azcón, del PP, partido con el que Ciudadanos gobierna en coalición en el Consistorio.

"Estamos un equipo de gobierno PP-Cs muy unido, muy bien liderados por el alcalde Jorge Azcón y haciendo una magnífica labor y mi misión es trabajar por los ciudadanos de Zaragoza y creo que los intereses políticos están en un segundo plano".

Herrarte ha abundado al estimar que se está haciendo "bien" tanto en Zaragoza, como en la ciudad de Teruel, donde también gobiernan PP y Cs en coalición. "Es un buen equipo, que está funcionado en ambas ciudades" y "las elecciones en Andalucía no pueden interferir en los intereses de los ciudadanos, eso no puede ser", ha sostenido.

La consejera municipal ha agregado que en un momento "grave", cuando "estamos entrando en recesión, hay que sumar para conseguir que no siga gobernando Sánchez".

RELACIÓN CORDIAL

Herrarte ha asegurado que valora "mucho" la labor que se está haciendo y "lo valiente de quienes llevan las riendas del partido en estas circunstancias", al tiempo que ha dicho que tiene una "relación cordial" con el líder de Cs Aragón.

"En lo personal no hay problema" y él ya sabía que ella iba a tomar esta decisión. "Era esperada" en el partido y por "respeto" a Cs había decidido anunciarla en el momento "que fuera más discreto", aunque no lo ha conseguido, ha comentado, estimando que agosto era una ocasión adecuada y, por eso ha hablado esta semana con Daniel Pérez para comunicarle que hacía efectivo el abandono de los cargos.

Desde Cs Aragón han indicado que respetan "plenamente" la decisión personal de Herrarte "y le agradecemos su esfuerzo y dedicación durante el tiempo en que ha sido miembro del comité autonómico".

FUTURO

La consejera municipal ha opinado que las elecciones locales y autonómicas de mayo de 2023 "quedan lejísimos" y ha incidido en que ella sigue representando a su partido en el Ayuntamiento y está trabajando bien con el resto de miembros de Cs en el Consistorio.

"El Gobierno de PP-Cs lo está haciendo muy bien" y el alcalde Azcón es "un gran líder político", pero, "en este momento no he dejado Ciudadanos, no me ido del partido" y "hay mucha gente que está gobernando ciudades sin estar en el equipo directivo del partido", ha remarcado.

"Entiendo que haya gente a la que le interesa empezar a hablar de las elecciones y ahora mi objetivo es sacar adelante el trabajo que tengo, que es mucho, intentar ejecutar el presupuesto, que es muy difícil, en las circunstancias que estamos, con el déficit que vamos a tener por la subida del precio de la energía".

"Tenemos problemas reales y ahora tengo la cabeza en eso y lo que haré el año que viene, no lo puedo decir porque todavía no he dedicado tiempo a sabe qué voy a hacer; sí que lo he dedicado a qué no voy a hacer, y no voy a seguir en la dirección del partido", para el que ha deseado que se parezca "a lo que era cuando estaba Albert Rivera".