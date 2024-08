Herrarte dice al PSOE que el Gobierno de Azcón "está pagando los compromisos adquiridos y no presupuestados por Lambán"

ZARAGOZA, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta del Partido Popular en las Cortes, Carmen Herrarte, ha manifestado que el Gobierno de Jorge Azcón ha pagado la carrera profesional al personal del Salud y ha hecho frente a esos compromisos que "el PSOE adquirió pero no pagó". Por todo ello, ha lamentado la actitud del PSOE de Aragón intentado generar alarma sobre el pago de nóminas, un pago que está garantizado y al que se va hacer frente con las modificaciones de crédito ordinarias.

"El PSOE intenta generar alarma diciendo barbaridades como que no hay dinero para pagar las nóminas de los funcionarios. No tienen ningún tipo de credibilidad. Además están intentado construir una cortina de humo para desviar la atención sobre los destrozos que su jefe, Pedro Sánchez, está generando", ha afirmado Herrarte este martes en el transcurso de una rueda de prensa.

La portavoz adjunta del PP en las Cortes ha acusado a los socialistas de tener la "lengua muy rápida y la memoria muy corta". "El PSOE de Lambán cronificó y agravó la situación, una cosa son las modificaciones de crédito ordinarias y otras las barbaridades del PSOE, o se han olvidado de que llegaron a pagar las nóminas del Salud con fondos Covid porque no contaban con presupuesto para hacer frente a un gasto estructural", ha puesto de relieve la parlamentaria.

Para Herrarte, "lo único que vuelve a quedar en evidencia es que la mala gestión del PSOE siempre la acaba solucionando el Partido Popular, prueba de ello es que este año se han abonado ya 22 millones de euros de la carrera profesional, que asciende a 72 millones de euros".

Asimismo, Herrarte ha criticado que el PSOE pretenda hacer ruido "con un informe ordinario" pero no tenga voz propia para defender a los aragoneses".

"No opinan sobre que su líder no haya presentado los Presupuestos Generales del Estado, no tener presupuestos afecta negativamente a los aragoneses. Tampoco hablan del cupo catalán ése al que el socialismo se refiere con el eufemismo de financiación singular y que supone un privilegio aristocrático para Cataluña para que Illa haya podido acceder a la Generalitat. De todo eso no dicen nada y, todo eso, sí que afecta a los servicios públicos y a la igualdad de los aragoneses y de los españoles", ha expuesto.

DEFENDER ARAGÓN Y LA UNIDAD DE ESPAÑA

Por todo ello, la portavoz adjunta del PP ha dejado claro que esta legislatura va de los que "estamos en el Parlamento sabiendo que nos debemos a los aragoneses y los que están aquí defendiendo los intereses del sanchismo por encima de todo".

El PP "va a defender Aragón y la unidad de España por encima de todo y lo va a hacer frente a un PSOE de Aragón sin voz propia en temas gravísimos que dañan a los aragoneses". En este sentido, ha exigido al PSOE que diga qué van a votar los diputados socialistas aragoneses sobre el cupo catalán. "Porque eso es lo importante, ¿van a hacer lo mismo que con la amnistía?", ha preguntado Herrarte, que ha afirmado que el sanchismo "quiere el poder no para gobernar sino para 'begoñear'", todo con el silencio cómplice del PSOE de Aragón.