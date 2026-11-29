El cabeza de lista del PP a la Cámara Baja por la provincia turolense, Alberto Herrero - PP-TERUEL

TERUEL 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El cabeza de lista del PP a la Cámara Baja por la provincia turolense, Alberto Herrero, ha subrayado que "Teruel necesita voz, necesita fuerza y necesita que sus reivindicaciones lleguen con contundencia al Congreso de los Diputados".

Tras animar a la acudir a las urnas a todos los electores turolenses, Herrero, ha subrayado que "hoy, más que nunca, cada voto cuenta" para confiar en que esta jornada "también se traduzca en una participación importante y en un resultado que permita abrir una nueva etapa para España".

En declaraciones a los medios de comunicación, ha reiterado que este domingo es un día "muy importante" para España y para la provincia de Teruel. "Hoy los ciudadanos tienen la palabra y lo más importante es que todos acudamos a votar con libertad, con responsabilidad y con ilusión", ha expresado.

Tras depositar sus papeletas en Calanda, la localidad de la que es alcalde, Alberto Herrero ha querido recordar que desde el Partido Popular han trabajado esta campaña electoral para "ofrecer una alternativa que apuesta por el futuro, por las familias, los autónomos, los agricultores, los pueblos y por una España sobre todo que merece un gobierno que esté a la altura".

SENADORA

Por su parte, la cabeza de lista del PP al Senado por la provincia de Huesca, Emma Buj, ha comentado que esta jornada electoral es "importantísima para España" al argumentar que es el momento cuando los españoles pueden acudir a votar "llenar las urnas de votos y expresar así su opinión".

En declaraciones a los medios de comunicación tras depositar su voto en la ciudad de Teruel, donde es la alcaldesa, Emma Buj ha avanzado que el resto de la jornada estará recorriendo los colegios electorales para agradecer a los miembros de las mesas, los interventores, a la Policía Nacional, Guardia Civil y Policía Local "su esfuerzo y ese trabajo para que todo salga bien".

Buj ha informado que desde el Ayuntamiento de Teruel también han habilitado un "gran dispositivo" para que los colegios electorales funcionen con "total normalidad", "como es habitual" en la ciudad y en la provincia.

Antes de concluir ha animado a todos los turolenses a acudir a las urnas y a expresar su opinión en este día "tan importante para España".