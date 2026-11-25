Hispania Nostra impulsa la recuperación de un poblado ibérico de hace 2.500 años en la ubicación de Almonacid de la Cuba (Zaragoza) - HISPANIA NOSTRA

ZARAGOZA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Hispania Nostra y la Asociación Cultural El Varello del Zahorí han lanzado una campaña de micromecenazgo que busca recaudar un mínimo de 6.000 euros, con un objetivo óptimo de 10.000 euros para recuperar un poblado ibérico que hace 2.500 años habitaba un asentamiento en el territorio donde se ubica la localidad de Almonacid de la Cuba (Zaragoza).

Desde entonces, sus restos habrían permanecido prácticamente intactos bajo tierra, sin ocupaciones posteriores conocidas. Los primeros trabajos arqueológicos han comenzado a sacar a la luz parte de este poblado, pero los investigadores consideran que lo descubierto hasta ahora podría ser solo una pequeña muestra de lo que todavía esconde el terreno.

Los fondos permitirán ampliar las excavaciones del yacimiento, conocido como el Varello del Zahorí, y conocer mejor la extensión y las características de este asentamiento del siglo V a. C. La campaña permanecerá abierta hasta el próximo 21 de diciembre.

Uno de los aspectos más singulares del poblado es su estado de conservación. Según las primeras investigaciones, el yacimiento habría permanecido sin ocupaciones posteriores durante unos 2.500 años, una circunstancia que podría permitir a los arqueólogos estudiar cómo vivían las comunidades ibéricas de la época sin las alteraciones provocadas por asentamientos posteriores.

UN HALLAZGO DEL QUE TODAVÍA QUEDA MUCHO POR DESCUBRIR

Los resultados de la primera cata arqueológica han despertado grandes expectativas entre los impulsores del proyecto, que consideran que los restos encontrados podrían formar parte de un asentamiento de mayor dimensión y relevancia de lo que inicialmente se conocía.

La nueva fase de excavaciones permitirá ampliar la superficie investigada, documentar nuevas estructuras y profundizar en el conocimiento del poblado.

Además, se estudiará la posibilidad de dejar algunos restos visibles e incorporarlos a las visitas guiadas que ya se organizan en el municipio. Los materiales que puedan recuperarse también podrían formar parte del futuro museo que proyecta el Ayuntamiento de Almonacid de la Cuba.

"Estamos ante una oportunidad para conocer una parte de nuestra historia que ha permanecido oculta durante siglos. Los primeros hallazgos son muy prometedores, pero todavía queda mucho por descubrir y es importante que las excavaciones no se detengan. Desde Hispania Nostra queremos implicar a la ciudadanía en este esfuerzo, porque cada aportación nos acerca a conocer mejor nuestro pasado y a convertir este patrimonio en un recurso que también genere oportunidades para el futuro de Almonacid de la Cuba", ha señalado la presidenta de Hispania Nostra, Araceli Pereda.

DEL HALLAZGO ARQUEOLÓGICO A UNA NUEVA OPORTUNIDAD PARA EL MUNICIPIO

El interés del Varello del Zahorí no se limita a su valor arqueológico. Su recuperación podría convertirse en un nuevo impulso para el turismo de Almonacid de la Cuba y su entorno, una comarca afectada por la despoblación que busca nuevas oportunidades de desarrollo vinculadas a su patrimonio.

El poblado se encuentra a pocos metros de la presa romana de Almonacid de la Cuba, una construcción hidráulica del siglo I, considerada uno de los principales atractivos patrimoniales del municipio.

La proximidad de ambos enclaves permitiría ofrecer a los visitantes un recorrido por distintas etapas de la historia de la localidad y ampliar su oferta turística.

Para hacer posible el proyecto, la campaña contempla donaciones libres y aportaciones de entre 50 y 250 euros, con recompensas ofrecidas por establecimientos y vecinos de la localidad, entre ellas productos gastronómicos, comidas o alojamiento.

Las aportaciones también podrán acogerse a las deducciones fiscales previstas para las donaciones a entidades beneficiarias del mecenazgo.

MÁS DE 75 PROYECTOS Y 1,4 MILLONES DE EUROS RECAUDADOS

Con esta nueva campaña, Hispania Nostra consolida su labor de impulso a la conservación del patrimonio cultural en España, facilitando que iniciativas promovidas desde el ámbito local encuentren el apoyo ciudadano necesario para hacerse realidad.

A través de su plataforma de micromecenazgo, la asociación ha impulsado más de 75 proyectos en toda España, que han logrado recaudar conjuntamente más de 1,4 millones de euros para recuperar bienes históricos, garantizar su conservación y devolverles su valor cultural y social.

La recuperación del poblado ibérico del Varello del Zahorí es un nuevo ejemplo de este modelo de colaboración que Hispania Nostra lleva años promoviendo, conectando a asociaciones locales, instituciones y ciudadanos en torno a la protección del patrimonio.

Una labor que va más allá de la conservación de bienes históricos y que, especialmente en el medio rural, contribuye a movilizar recursos, fortalecer el vínculo de las comunidades con su historia y generar nuevas oportunidades de desarrollo.