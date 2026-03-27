El Hogar de Personas Mayores de Huesca cuenta con más de 6.000 socios y recibe a más de 300 personas al día

El Hogar de Huesca ha celebrado este viernes cuatro décadas de comunidad y actividades para personas mayores. - GOBIERNO DE ARAGÓN

HUESCA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Hogar de Personas Mayores de Huesca se ha quedado pequeño, ya que cuenta con más de 6.000 socios en la actualidad y recibe diariamente a más de 300 personas, unas cifras que van aumentando y que se han dado a conocer este viernes, coincidiendo con la celebración de su 40 aniversario.

Un vídeo sorpresa, una mesa redonda y una actuación de baile han servido para celebrar el 40 aniversario del Hogar de Personas Mayores de Huesca, que se ubica en la calle Zacarías Martínez. Coincidiendo con esta celebración, la directora del centro, Maite Ayuda, ha resaltado que aunque la esencia de estos centros, que es la socialización, se mantiene, ha habido una evolución clara hacia el envejecimiento activo. "La esencia, que era la socialización, no la han cambiado estos centros, pero ha evolucionado hacia un envejecimiento activo, con actividades físicas y tecnológicas, entre otras, cuando inicialmente venían a jugar a las cartas y como un lugar de encuentro".

Este centro ofrece a sus usuarios más de 50 actividades, tanto físicas, como cognitivas, tecnológicas o de manualidades. Ayuda ha explicado que "hay muchas actividades, las hay físicas, como espalda sana, yoga, zumba o bachata; las hay congnitivas para trabajar la memoria; también tecnológicas de manejo de movil y tablets o manualidades, coro o lectura". A ello, se suman los servicios de peluquería, podología, cafetería y restaurante.

Por su parte, la consejera de Bienestar Social y Familia en funciones, Carmen Susín, ha destacado la evolución que en 40 años han experimentado los hogares de los mayores, así como el cambio del perfil del mayor, que hace que se involucre mucho más en las actividades del centro. Así lo ha dicho en su visita al Hogar de Personas Mayores IASS de Huesca, con motivo de su 40 aniversario.

"Los hogares de las Personas Mayores han evolucionado desde esos primeros centros donde los mayores iban a pasar el rato o a jugar a las cartas y ahora cuentan con muchas actividades". Ha añadido que "cada hogar tiene su propia vida, aunque hay programación que viene del IASS relativa a la prevención a la dependencia y otras, pero luego cada centro se nutre de los voluntarios".

Igualmente, Susín ha destacado el cambio del perfil del mayor y ha dicho que "ha cambiado el perfil de los mayores y eso ha hecho que se impliquen mucho más en la vida de los Hogares y muchas de esas actividades las organizan ellos mismos, por eso cada Hogar tiene una vida diferente".

La consejera ha remarcado el trabajo que se realiza en los Hogares de Mayores, principalmente, en cuanto al retraso del evejecimiento y favorecer la compañía, combatiendo la soledad no deseada. "Hoy es un día para celebrar, son 40 años de trabajo y también contra la soledad no deseada en muchos casos, 40 años de trabajar porque los mayores sean activos, retrasando el envejecimiento y potencian la compañía y esos es un trabajo muy importante y queremos continuar y creciendo".

En esa misma línea, la alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, ha hecho referencia al trabajo de este Hogar por "dinamizar la vida de las personas mayores en Huesca". Ha trasladado que ante el envejecimiento de la población, las instituciones deben abordar estrategias conjuntas.

Por su parte, la presidenta de la Comisión de Participación del Hogar de Personas Mayores del IASS en Huesca, María José Nasarre, ha estimado que la labor del Hogar es "imprescindible" y es "esencial" para Huesca mantener un centro de estas características.