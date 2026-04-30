Horeca colabora con Zaragoza Turismo para que los visitantes conozcan la ciudad con el bus turístico

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ZARAGOZA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El patronato municipal Zaragoza Turismo y Horeca Hoteles lanzan a partir de este 1 de mayo una nueva campaña de colaboración para que los visitantes puedan descubrir los rincones más emblemáticos de la ciudad a bordo del bus turístico.

Los turistas que se alojen en los establecimientos de Horeca podrán disfrutar de una promoción de 2x1 en el billete del bus turístico diurno durante todo el año, ha informado el Consistorio zaragozano.

Esta iniciativa se enmarca en la estrecha colaboración entre Zaragoza Turismo y Horeca, una alianza que busca reforzar la promoción de la ciudad y consolidar su posicionamiento como destino turístico de referencia.

A través de acciones conjuntas, ambos organismos trabajan para ensalzar la riqueza cultural, patrimonial y gastronómica de Zaragoza, diseñando campañas y experiencias que atraen tanto a visitantes nacionales como internacionales, al tiempo que dinamizan la economía local.

Los hoteles asociados dispondrán de un cartel informativo en la recepción del alojamiento, con toda la información para acceder fácilmente a la promoción mediante un código QR que les dirigirá directamente a la tienda online para agilizar la adquisición de los billetes. Habrá también otro código para conocer los horarios y el calendario del bus turístico.

El proceso de compra será sencillo e intuitivo para el usuario. Una vez escaneado el código QR, el cliente accederá a la tienda online, donde podrá donde podrá seleccionar la opción de Promoción Horeca e introducir el código promocional que se le facilite para que se aplique automáticamente el 2x1 sobre la tarifa digital general del bus turístico diurno.

Tras completar la compra, los billetes se validarán directamente al acceder al autobús mediante el QR del ticket. A partir de ese momento, la validez del billete será de 24 horas, según el calendario, desde su primera validación, tal y como se indica también en el propio soporte informativo.

Además de mejorar la experiencia del visitante y facilitar el acceso a uno de los servicios turísticos más demandados de la ciudad, esta campaña contribuye a generar nuevas oportunidades para el sector hotelero y turístico.

La capital aragonesa cuenta con tres nuevos buses turísticos cien por cien eléctricos cero emisiones, una apuesta de la capital aragonesa que fue reconocida en Sustainability Day celebrado en el Museo Reina Sofía en Madrid, por ser la primera ciudad española con un servicio de bus turístico completamente eléctrico.