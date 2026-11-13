El Hospital Miguel Servet estrenará el primer quirófano híbrido de Aragón tras una inversión de 1,74 millones

Representantes del Hospital General de la Defensa, de la MAZ y del Hospital Nuestra Señora de Gracia atienden las explicaciones. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza pondrá en funcionamiento el próximo 24 de noviembre el primer quirófano híbrido de Aragón, un equipamiento que combina cirugía y radiología de alta precisión para facilitar intervenciones complejas y mínimamente invasivas con mayor seguridad para los pacientes. Las obras y la instalación tecnológica, adjudicada a Philips, han concluido tras casi cinco meses de trabajos y una inversión de 1.744.000 euros.

Profesionales del centro sanitario y directivos de distintos hospitales aragoneses han podido conocer este viernes, 13 de noviembre, las características de la instalación y su funcionamiento. La gerente de los sectores sanitarios Zaragoza I y II, Patricia Palazón, y el gerente del Servicio Aragonés de Salud (Salud), José Ignacio Castaño, han participado en la presentación, en la que han destacado el salto asistencial que supone este espacio y la colaboración de los trabajadores para hacerlo posible.

UN GPS DENTRO DEL QUIRÓFANO

El nuevo espacio combina una sala de operaciones convencional con equipos avanzados de imagen médica, como angiografía, escáner o resonancia, que permiten obtener imágenes de gran precisión en tiempo real durante las intervenciones. Esta tecnología amplía las capacidades diagnósticas y terapéuticas del hospital y facilita la realización de procedimientos mínimamente invasivos.

"Estamos ante un quirófano híbrido, que es un espacio que combina cirugía y radiología de alta precisión, que permite que nuestros profesionales dispongan de imágenes en tiempo real durante la intervención", ha explicado Palazón.

La gerente ha recurrido a una comparación para describir su utilidad: "Es como contar con un GPS dentro del quirófano, que es una herramienta que nos contribuye a realizar procedimientos cada vez más precisos y más seguros para nuestros pacientes".

El equipamiento incorpora el sistema de terapia guiada por imagen Philips Azurion 7 con FlexArm, la plataforma intervencionista IntraSight y un equipo de ultrasonidos cardiovasculares de altas prestaciones, entre otros elementos. La combinación de estos recursos permite visualizar los vasos sanguíneos y otras estructuras durante la actuación clínica, favorece la toma de decisiones y puede evitar desplazamientos del paciente a otras salas para realizar pruebas complementarias.

La instalación cuenta con varias pantallas de alta resolución, elementos de protección radiológica y sistemas de distribución articulados y brazos de suministro instalados en el techo, que reducen el cableado y los equipos situados en el suelo. Esta disposición mejora la movilidad de los profesionales y facilita el acceso al paciente desde distintos ángulos.

El quirófano dispone asimismo de herramientas de integración digital para gestionar los equipos desde estaciones de control táctiles, así como de sistemas que permiten realizar retransmisiones en 'streaming' y videoconferencias con fines formativos. También incorpora pantallas que pueden mostrar imágenes relajantes al paciente antes de la intervención.

UNA OBRA COMPLEJA CON EL BLOQUE QUIRÚRGICO ACTIVO

La implantación ha requerido una actuación especialmente compleja, puesto que los trabajos se han desarrollado mientras el resto del bloque quirúrgico permanecía en funcionamiento. Para ello ha sido necesario reorganizar los circuitos asistenciales, logísticos y de esterilización con el objetivo de garantizar la seguridad y la asepsia de las áreas activas.

Palazón ha agradecido la implicación de los profesionales sanitarios y no sanitarios que han participado en el proyecto. "Esto no lo habríamos conseguido solos", ha afirmado, antes de recordar que los trabajadores han tenido que salir de su zona habitual, trasladarse a otros hospitales y reorganizar las intervenciones para mantener la actividad asistencial durante las obras.

En este sentido, Castaño ha valorado que el proyecto, en el que se llevaba trabajando desde hace tiempo, se haya convertido finalmente en una realidad. El gerente del Salud ha destacado que el nuevo espacio permitirá realizar intervenciones más complejas, especialmente en cirugía vascular, que hasta ahora debía compartir instalaciones con otras especialidades. "Esto va a suponer un salto de calidad absolutamente innegable", ha subrayado.

Durante las obras, el Hospital General de la Defensa de Zaragoza, el Hospital Nuestra Señora de Gracia y la MAZ han cedido espacio quirúrgico al Miguel Servet para contribuir al mantenimiento de la actividad asistencial. Sus representantes han participado también en una de las presentaciones organizadas este viernes.

Finalizada la instalación, el área se encuentra en fase de acondicionamiento y puesta en marcha, con los procesos de limpieza y desinfección necesarios para garantizar un entorno estéril. Por este motivo, permanecerá cerrada hasta el inicio de la actividad asistencial.

LA PRIMERA INTERVENCIÓN, UN ANEURISMA TORACOABDOMINAL

La primera actuación prevista para el 24 de noviembre será completar una cirugía vascular fenestrada en un paciente con un aneurisma toracoabdominal. Se trata de un procedimiento mínimamente invasivo para reparar una dilatación compleja de la aorta, que suele realizarse en dos tiempos para reducir la duración de la intervención y minimizar los riesgos asociados.

La jefa del servicio de Angiología y Cirugía Vascular del Miguel Servet, Ana Cristina Marzo, ha destacado que disponer de tecnología de imagen avanzada integrada en un entorno quirúrgico completo ofrece una calidad de imagen excelente y mayor flexibilidad para trabajar desde distintos ángulos alrededor del paciente.

De forma paralela a la construcción del nuevo quirófano, se han acometido trabajos de mantenimiento en las salas próximas, que tuvieron que permanecer cerradas por seguridad. Las actuaciones han incluido la reparación de suelos, la revisión de tomas de gases, la mejora de brazos quirúrgicos, la instalación de nuevas tomas de datos y la actualización de la grifería con sistemas automatizados. Esta área ya se encuentra de nuevo en funcionamiento.