El Hospital San Jorge de Huesca logra la primera donación de órganos en asistolia en la provincia

El Hospital Universitario San Jorge de Huesca realiza la primera donación de órganos en asistolia controlada con ECMO. - GOBIERNO DE ARAGÓN

HUESCA 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario San Jorge de Huesca ha realizado este mes de marzo la primera donación de órganos en asistolia controlada con ECMO de la provincia. Se trata de un hito destacado en el campo de la donación de órganos en Aragón ya que es la primera intervención de este tipo que se realiza fuera de Zaragoza.

La donación en asistolia controlada -o donación tras muerte cardiorrespiratoria- permite obtener órganos válidos de pacientes cuyo corazón se ha detenido, tras confirmar el cese irreversible de la función cardiorrespiratoria. El uso de un equipo ECMO --oxigenación por membrana extracorpórea-- permite oxigenar y preservar los órganos, tras la muerte cardiaca.

Este tipo de procedimiento es una de las apuestas de los sistemas sanitarios para aumentar el número de órganos disponibles para el trasplante. De hecho, en Aragón, en 2025, el 50% de los procesos han sido en donación en asistolia y el otro 50% en muerte encefálica.

El Coordinador de Trasplantes de Aragón, José Ángel de Ayala Fernández, ha felicitado al equipo profesional que ha conseguido este avance. También ha agradecido la generosidad de la familia que ha aceptado la donación de órganos, contribuyendo así a regalar años de vida a otras personas.

El equipo que ha intervenido en esta primera donación en asistolia con ECMO en la provincia de Huesca ha estado compuesto por una veintena de profesionales, tanto del Hospital Universitario San Jorge, como del equipo móvil de ECMO, situado en el Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza.

FORMACIÓN Y COLABORACIÓN

De Ayala ha incidido que esta primera donación en asistolia en Huesca ha sido posible gracias a la formación del personal implicado en el Hospital San Jorge, así como a la colaboración del equipo móvil de ECMO, que es la primera vez que sale de Zaragoza para una donación de órganos.

En esta intervención, han participado médicos y enfermeras Intensivistas del Hospital San Jorge, así como personal de quirófano y técnico de Rayos, junto a los coordinadores de trasplantes del Hospital Miguel Servet y del Hospital San Jorge, el coordinador autonómico, dos urólogos, y dos enfermeras perfusionistas del Servet, entre otros profesionales.

"La donación en asistolia es la actual línea de crecimiento para impulsar la donación de órganos", ha detallado el Coordinador Autonómico de Trasplantes. Según ha dicho, gracias a la preparación previa realizada por los profesionales de Huesca y al trabajo del equipo ECMO del Servet, especializado en la preservación de órganos, ha sido posible implementar esta técnica fuera de Zaragoza.

En estos momentos, la donación en asistolia se realiza en los hospitales Clínico Universitario Lozano Blesa y Universitario Miguel Servet de Zaragoza, a los que se une ahora el Hospital San Jorge de Huesca. También está autorizado el Hospital Universitario Obispo Polanco de Teruel.

José Ángel de Ayala ha señalado que este hito se une a otros avances recientes logrados en la provincia de Huesca, como haber obtenido donaciones en 2025, tanto en el Hospital Universitario San Jorge, como en el Hospital de Barbastro, dos en cada uno de estos centros.