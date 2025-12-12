El Hospital Nuestra Señora de Gracia acoge este sábado una nueva jornada de vacunación sin cita

Las jornadas de vacunación sin cita, iniciadas el año pasado en Aragón, pretenden facilitar que la población pueda vacunarse de forma más fácil y así mejorar el acceso a la inmunización. - GOBIERNO DE ARAGÓN

El Hospital Nuestra Señora de Gracia de Zaragoza acoge este sábado, 13 de diciembre, una nueva jornada de vacunación sin cita frente a la gripe y la COVID, dirigida a todos los grupos de población a los que se recomienda la inmunización. Se desarrollará de 9.00 a 19.00 horas.

Pueden acudir personas que tengan tarjeta sanitaria en todo Aragón. Además, los menores de edad de entre 6 meses y 17 años pueden vacunarse frente a la gripe, independientemente de si forman o no parte de alguno de los grupos diana, ya que para ellos está abierta la vacunación desde el pasado 4 de diciembre.

Por este motivo, este sábado, se han creado dos circuitos diferenciados, uno para los menores de edad y otro para el resto de los grupos a los que se recomienda la inmunización.

Las jornadas de vacunación sin cita, iniciadas el año pasado en Aragón, pretenden facilitar que la población pueda vacunarse de forma más fácil y así mejorar el acceso a la inmunización, especialmente en momentos de elevada circulación de virus respiratorios.

La directora del Área de Enfermería del Servicio Aragonés de Salud (SALUD), María Teresa Clares, ha recordado a la población la importancia de vacunarse. "Es fundamental para protegerse frente a las manifestaciones graves de la enfermedad" y por eso se recomienda especialmente a quienes puedan tener más riesgo de complicaciones, como son las personas mayores y los niños".

Ha animado a participar en esta jornada de vacunación sin cita "porque cuidarse es la mejor forma de prevenir".

INCIDENCIA

La incidencia de la gripe en Aragón se sitúa en 325,1 casos por 100.000 habitantes. Por provincias, en Zaragoza está en 384,6 casos por 100.000; en Huesca, en 199; y en Teruel en 108,2 por 100.000 habitantes. El umbral epidémico está fijado en 59,6 casos por 100.000 habitantes en esta Comunidad Autónoma.

Las tres provincias aragonesas se encuentran en nivel de riesgo 2 en aplicación del protocolo de escenarios de riesgo y recomendaciones frente a la gripe del Gobierno de Aragón. Esto supone reforzar las medidas de prevención frente a la gripe, con especial énfasis en la vacunación, la higiene de manos, la ventilación de espacios interiores, la protección de las personas más vulnerables y el uso de mascarilla conforme a las indicaciones de Salud Pública.

Asimismo, se aplica la orden del consejero de Sanidad, José Luis Bancalero Flores, publicada en el Boletín Oficial de Aragón del 26 de noviembre de 2025, que regula las recomendaciones sobre el uso de mascarillas en los distintos ámbitos asistenciales y sociosanitarios.

Esta orden contempla la posible obligatoriedad del uso de la mascarilla a los profesionales que prestan servicios en los centros sanitarios, sociosanitarios y centros de servicios sociales especializados, durante cualquier actividad que suponga atención directa a la ciudadanía, como medida de autoprotección y para evitar contagios, si la dirección de estos centros así lo considera.

Esta decisión se ha de tomar teniendo en cuenta la evaluación de riesgo, el plan específico de actuación o el plan de contingencia de estos establecimientos y centros. Además, la orden establece la máxima recomendación de uso de mascarilla por parte de estos profesionales.

Asimismo, se considera altamente recomendable el uso de la mascarilla al resto de profesionales de estos centros en el ejercicio de cualquier otra actividad que no suponga atención directa a la ciudadanía y se desarrolle en esos centros, así como a pacientes y usuarios.