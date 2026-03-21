El Hospital Nuestra Señora de Gracia de Zaragoza pone en marcha un programa para el tratamiento del dolor crónico

Amparo Santamaría, médica rehabilitadora, y Gorka Ortego, fisioterapeuta, responsables del programa de tratamiento del dolor crónico del Hospital Nuestra Señora de Gracia. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Nuestra Señora de Gracia de Zaragoza ha puesto en marcha un programa de afrontamiento activo del dolor crónico dirigido a pacientes con lumbalgias y cervicalgias persistentes. Esta iniciativa plantea un enfoque terapéutico basado en la participación activa del paciente en su proceso de recuperación.

El programa está coordinado por la médica rehabilitadora Amparo Santamaría y el fisioterapeuta Gorka Ortego. La intervención combina educación en neurociencia del dolor con ejercicio terapéutico supervisado, con el objetivo de mejorar la funcionalidad, reducir la intensidad del dolor y favorecer la autonomía de los pacientes en el manejo de su patología. Desde que comenzó, se han atendido a 70 pacientes.

El proceso comienza con una valoración individual inicial, tras la cual los pacientes participan en un programa estructurado de diez sesiones grupales. Los grupos están formados por entre cinco y diez personas, lo que permite un seguimiento cercano y una adaptación progresiva de las actividades.

Entre los objetivos principales del programa se encuentran el mejorar la calidad de vida de los pacientes, reducir la intensidad del dolor, disminuir el miedo al movimiento asociado al dolor crónico y fomentar la autonomía en el manejo de la enfermedad.

ENFOQUE BASADO EN EVIDENCIA CIENTÍFICA

El modelo aplicado se basa en la evidencia científica más reciente en el ámbito del dolor crónico no oncológico, que señala la eficacia de combinar educación en dolor con actividad física progresiva.Este enfoque responde a las recomendaciones de distintas sociedades científicas y organismos internacionales especializados en el estudio y tratamiento del dolor, que promueven estrategias terapéuticas centradas en la actividad y el autocuidado frente a los tratamientos exclusivamente pasivos.

MEJORA EN LA ATENCIÓN A PACIENTES CON DOLOR CRÓNICO

Además del beneficio clínico para los pacientes, este tipo de programas contribuye a mejorar la organización de la atención sanitaria, al favorecer el autocuidado, reducir la dependencia de tratamientos farmacológicos y optimizar el uso de los recursos asistenciales.

Esta iniciativa se desarrolla desde comienzos del año pasado en el Sector Zaragoza I y se enmarca en las líneas de trabajo orientadas a mejorar la atención a las patologías crónicas dentro del sistema sanitario público aragonés. Aplica un modelo que ya se ha implantado con resultados positivos en otros sistemas sanitarios autonómicos.