El Hospital Universitario Quirónsalud Zaragoza acoge su I Semana de la Experiencia del Paciente

Foto de famila de los asistentes a la primera jornada de la Semana de la Experiencia del Paciente. - QUIRÓNSALUD

ZARAGOZA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Quirónsalud Zaragoza celebra del 20 al 24 de octubre la I Semana de la Experiencia del Paciente, bajo el lema 'Cuidamos con el corazón'

Una iniciativa que nace con el objetivo de destacar la importancia de una atención centrada en el paciente y de poner en valor el trabajo de los profesionales que forman parte del centro hospitalario, enfocado en un cuidado más humano y empático.

De este modo, a través de diversas actividades y una programación destinada a pacientes, familiares y profesionales, el Hospital Universitario Quirónsalud Zaragoza refuerza el compromiso de todo el equipo con una atención que no solo sea excelente desde el punto de vista clínico, sino también desde la vivencia emocional y personal del paciente.

La semana ha comenzado este lunes con la inauguración de la exposición del concurso de fotografía 'Experiencias que inspiran' y la presentación del vídeo 'Cuidamos con corazón', proyectos que ensalzan el compromiso de los profesionales con los pacientes.

Este primer acto ha contado con la presencia del gerente del Hospital Universitario Quirónsalud Zaragoza, Miguel Ángel Eguizábal; la responsable de Voluntariado de la Asociación Española contra el Cáncer en Zaragoza, María Eugenia Pérez; el gerente de la Asociación Española contra el Cáncer en Zaragoza, Patxi García, y la directora de Experiencia del Paciente del Hospital Universitario Quirónsalud Zaragoza, Marta Berni, entre otros representantes del centro sanitario y de asociaciones del ámbito de la salud.

Eguizábal ha subrayado el trabajo y la implicación de todos los profesionales del hospital universitario como eje fundamental de este modelo de atención centrado en el paciente: "Detrás de cada paciente hay un equipo comprometido que pone el corazón en su labor diaria. Esta semana supone también un reconocimiento a nuestros profesionales, que con dedicación y vocación construyen cada día un entorno más humano dentro del hospital. Queremos seguir avanzando hacia una experiencia de paciente que combine excelencia clínica e innovación hospitalaria con calidez humana".

Por su parte, Berni ha destacado la importancia de esta iniciativa como un paso más en el compromiso del hospital con una atención sanitaria centrada en las personas: "Queremos visibilizar el papel clave que juega el acompañamiento emocional en los diferentes procesos sanitarios. Cada acción, cada mirada, cada gesto cuenta. Nuestro objetivo es que los pacientes y susfamiliasse sientan escuchados, comprendidos y cuidados en todo momento".

Asimismo, las jornadas acogerán actividades como el Programa de Alimentación Saludable con un showcooking y una degustación. La música también será protagonista gracias al concierto de Inclu i Arte, coro parroquial inclusivo San Juan de la Cruz.

Por otro lado,se desarrollará la mesa 'Desde el primer latido: El cuidado detrás de la llegada de Cloe y Martina' en la que participarán profesionales del hospital especializados en esta área.

La semana finalizará con la entrega de premios a los ganadores del concurso de fotografía 'Experiencias que inspiran'. Además, el encuentro contará con un Foro de Asociaciones en el vestíbulo de Consultas Externas del hospital donde diversas organizaciones de pacientes brindarán información y apoyo a los visitantes durante toda la semana.

FORO DE ASOCIACIONES

Además, en el vestíbulo de Consultas Externas del hospital se instalará un stand donde diversas asociaciones de pacientes brindarán información y apoyo a los visitantes durante toda la semana.

Así, estarán presentes la Asociación Española contra el Cáncer (AECC), la Asociación para la Diabetes, la Asociación de familiares de pacientes con anorexia y bulimia en Aragón (ARBADA), la Asociación Celíaca Aragonesa (ACA), la Asociación de Enfermos y Trasplantados Hepáticos (AETHA), la Asociación Estelar de apoyo a familias de bebés prematuros y neonatos, la Asociación de Pacientes de Rehabilitación Cardiaca de Aragón RE-LATE y la Fundación Atención Temprana.