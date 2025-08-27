Huelga Autobuses Zaragoza: Sattra se desmarca y la califica de ilegal

Acusa al actual presidente del comité de empresa de "poner en riesgo a la plantilla"

ZARAGOZA, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Sindicato Aragonés de Trabajadores del Transporte (Sattra), Eva María Aguilar, ha manifestado su rechazo a la huelga en la concesionaria del servicio de autobús urbano de Zaragoza, Avanza, convocada por el comité de empresa, ya que "desde el minuto uno" advirtieron de que "así convocada era ilegal".

Esta organización sindical, como ya hiciera el CUT, se ha posicionado en contra de los paros, frente a CCOO, UGT y CSIF, que son los convocantes.

La representante de Sattra ha recordado que tienen la experiencia reciente de una convocatoria de una huelga que les querían echar abajo "al estar presentada con extracto de acta que todavía no había sido firmada".

Ha reconocido que la legislación en materia sindical "es ambigua y funciona a golpe de sentencia", pero ha abogado por no poner en riesgo a los trabajadores "dado que secundar una huelga ilegal puede suponer el despido", como cree que está haciendo el actual presidente del comité de empresa.

Aguilar ha indicado que solicitaron al presidente "que se hicieran bien las cosas para que no tuvieran problemas los trabajadores", pero no les han hecho caso.

"No conforme con esto, han usado triquiñuelas para cambiar el reglamento del Comité de Huelga y quitar un vocal para favorecerse a sí mismos, pasando de 12 a 11, algo que es inaceptable para nosotros dado que no respeta la voluntad de la plantilla en las elecciones, que CUT tenga un vocal menos cambia las votaciones del Comite de Huelga y desvirtua lo votado por la plantilla en las elecciones", ha protestado. "El reglamento llevaba así más de 40 años y unas veces te beneficia y otras te perjudica. El cambiarlo ahora es una vergüenza", ha apostillado.

Por todo ello, ha recalcado que Sattra no apoyará los paros y ha amenazado que, de seguir adelante, denunciarán la huelga y su convocatoria.