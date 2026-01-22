Huelga Educación Aragón: El Gobierno cifra el seguimiento en 21,54% mientras CGT lo eleva al 52% en la última jornada

Concentración en la plaza España de Zaragoza en la última jornada de huelga en la educación pública en Aragón. - CGT ARAGÓN LA RIOJA

ZARAGOZA 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Aragón ha indicado que el seguimiento de la huelga en la educación pública este miércoles, última jornada de paros, ha aumentado hasta el 21,54%, frente al 14 y 15% de los días anteriores, si bien el sindicato CGT ha situado esta cifra en el 52,3%, según datos facilitados por colegios e institutos, y la ha calificado como una "movilización histórica y sin precedentes".

Esta movilización, con el lema 'El dinero público para la pública', ha sido por el sindicato CGT, aunque apoyada por otras 50 organizaciones --incluidos partidos políticos como CHA, Podemos, IU o ZeC-- para los días 20, 21 y 22 de enero, en protesta contra la concertación del Bachillerato y de la educación de 0 a 3 años en centros privados.

Así, según el Gobierno autonómico, en esta última jornada el seguimiento entre el personal docente ha sido de un 21,54%, destacando la provincia de Zaragoza --23,75%--, seguida de Huesca --16,59%-- y Teruel, con un incremento de casi diez puntos hasta el 16,41%.

En lo que respecta al personal no docente, la huelga ha sido secundada por un 5,63%, más del doble que el miércoles: un 12,33% en Teruel, un 9,25% en Zaragoza y un 4,47% en Huesca.

Desde la organización convocante, que ha animado a participar en la manifestación de este jueves, a las 18.00 horas, han criticado que el Ejecutivo aragonés destina a educación un 3,6% del PIB, lo que supone un 25% menos que la media estatal.

"Eso hace que cuando reclamamos mejoras en las condiciones laborales, más profesorado y personal no docente, mantenimiento de las instalaciones y edificios, cocinas o climatización, se nos diga sistemáticamente que no hay dinero, pero ahora vemos que sí que hay dinero, pero se quiere destinar a seguir privatizando la enseñanza", ha manifestado el portavoz de CGT, José Luis Ruiz.

En palabras de Ruiz, "el profesorado no puede más ante la dejación del Departamento de Educación, el hartazgo es general y si un tanto por ciento está dispuesto a que su nómina se vea recortada para denunciar la situación de la escuela pública es la prueba de que los problemas de esta no nos los inventamos como señalan desde el Gobierno de Aragón".