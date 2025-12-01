Huesca aprueba su Zona de Bajas Emisiones: Todos los coches podrán entrar, sin importar la etiqueta

Pleno del Ayuntamiento de Huesca. - AYUNTAMIENTO DE HUESCA

HUESCA 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Huesca ha aprobado este lunes --con el apoyo del equipo de gobierno del PP, del PSOE y del exconcejal de Vox Antonio Laborda, y el voto en contra de Vox-- el Proyecto de Zona de Bajas Emisiones (ZBE), su ordenanza reguladora y la de las Zonas de Especial Protección Peatonal, que entrarán en vigor el 7 de enero de 2026 y que permitirán el acceso a cualquier vehículo, con independencia de su motor o etiqueta ambiental, ya que este modelo garantiza el cumplimiento de los objetivos de calidad ambiental.

El punto de acceso regulado a la ZBE coincide con el establecido en el Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) de 2013 y el control se realizará mediante cámaras tras una solicitud previa de autorización, ha informado el Consistorio oscense. Las autorizaciones actualmente en vigor migrarán automáticamente al nuevo sistema sin que los usuarios deban realizar nuevos trámites.

La ordenanza introduce además mejoras en las herramientas de solicitud de accesos y ordena supuestos concretos como las solicitudes de empresas de servicios, comercio u hostelería.

De acuerdo con la Ley de Cambio Climático, la implantación de la ZBE es obligatoria para municipios de más de 50.000 habitantes. La ordenanza delimita tres ámbitos: Zona de prioridad peatonal, con acceso restringido mediante cámaras; Zonas 20, donde los peatones tienen prioridad, aunque sin restricciones de acceso; y Zonas de Especial Sensibilidad, especialmente en entornos escolares, sanitarios y residenciales.

La regulación contempla el acceso de residentes, vehículos de garaje, personas con movilidad reducida, servicios profesionales, carga y descarga y vehículos de emergencia, entre otros.

La circulación se limitará a 20 kilómetros por hora, se refuerza la prioridad peatonal y se fijan horarios específicos para la distribución urbana de mercancías, además de incorporar un régimen sancionador alineado con la normativa estatal.

La implantación de la ZBE irá acompañada de una campaña de difusión que incluirá dos sesiones informativas abiertas a la ciudadanía en el Centro Cultural Matadero los días 10 y 16 de diciembre, además de encuentros sectoriales y acciones en redes sociales y medios de comunicación.

ORDENANZA VMP

Asimismo, el pleno ha aprobado, tras la resolución de alegaciones, la Ordenanza de Ciclos y Vehículos de Movilidad Personal (VMP), que ha salido adelante con los votos a favor del Grupo Popular, Vox y el concejal no adscrito, mientras que los socialistas se ha abstenido.

La nueva norma reúne las principales reglas de circulación que regirán a partir de su entrada en vigor para bicicletas, patinetes eléctricos y otros VMP, con el objetivo de mejorar la convivencia y la seguridad vial en el espacio público.

Uno de los aspectos más relevantes de la ordenanza es la regulación de la zona estancial de la 'T' --Porches de Galicia y los primeros tramos del Coso Alto y Bajo-- donde, para garantizar la accesibilidad de las personas mayores y la seguridad peatonal, se prohibirá la circulación de bicicletas en horario comercial y la circulación de VMP en todo momento.

En cuanto a las normas de circulación para bicicletas, la ordenanza establece respeto absoluto a la preferencia de los peatones en su zona de prioridad, prohíbe su circulación en la zona de estnacia 'T' de lunes a sábado en horario comercial, marca una velocidad máxima de 10 kilómetros por hora en zonas peatonales, obliga a usar el casco a menores de 16 años, de luces homologadas en horario nocturno, prohíbe el uso de auriculares o dispositivos móviles durante la conducción, recoge una distancia mínima de un metro respecto a peatones en zonas compartidas y de 1,5 respecto a fachadas y elimina la circulación por aceras.

En cuanto a los patinetes eléctricos, deberán portar casco homologado y chaleco reflectante, sólo podrá ir una persona por patinete, la edad mínima para circular será de 16 años y estará prohibido hacerlo por la zona estancial del Coso y por las aceras.

Asimismo, será obligatorio llevar luces homologadas, la velocidad máxima será de 25 kilómetros por hora en vías generales, de 20 en residenciales y de 10 en peatonales o de prioridad peatonal, y no se podrán usar auriculares y dispositivos móviles durante el trayecto.

OTROS ASUNTOS

El Pleno también ha aprobado la modificación de la financiación del Anexo de Inversiones del Presupuesto General de 2025, derivada de la obligación legal de destinar los 3,7 millones de euros de remanentes a amortización de deuda, al no haber autorizado el Gobierno central que pudieran emplearse en inversiones financieramente sostenibles.

De ese importe, se han aplicado 2,25 millones de remantes para sustituir la financiación mediante préstamo prevista inicialmente para varias inversiones, manteniendo las actuaciones, pero cambiando su fuente de financiación.

A continuación, por la misma razón, se ha dado luz verde a un suplemento de crédito por 1.460.946,60 euros, que pasa a suplementar la partida de deuda pública, siguiendo lo dispuesto en la normativa de estabilidad presupuestaria.

Ambas cuestiones se han aprobado con los votos a favor del PP y del concejal no adscrito, y la abstención del grupo socialista y de Vox. Antes de la finalización del pleno, la alcaldesa ha informado sobre el desalojo en los cuatro portales de la plaza Santa Clara.