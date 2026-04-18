Huesca convierte sus escaparates en un museo urbano con la exposición urbana de arte africano 'Presentificación'

Mapa de Huesca con las localizaciones de la exposición 'Presentificación' - AYUNTAMIENTO DE HUESCA

HUESCA 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Huesca acogerá del 28 de abril al 28 de mayo la exposición urbana 'Presentificación; los espíritus africanos se hacen presentes en las calles de Huesca', una propuesta que saca el arte del espacio expositivo convencional para integrarlo en la vida cotidiana de la ciudad a través de los escaparates comerciales del eje del coso Alto y coso Bajo.

La iniciativa está organizada por el Área de Cultura del Ayuntamiento de Huesca y la Universidad de Zaragoza, y está coordinada por Alfonso Revilla Carrasco y Raúl Ursúa Astrain (colectivo AL_sUR).

La exposición plantea una forma distinta de acercarse al patrimonio artístico africano: no desde la visita programada a una sala, sino desde el tránsito diario, el paseo, la compra y la experiencia urbana.

'Presentificación' transforma así la ciudad en una red de pequeños espacios de encuentro con obras de arte tradicional africano, favoreciendo una relación más directa, abierta y cercana con el público.

El proyecto nace como una propuesta cultural, educativa y social que vincula investigación universitaria, mediación artística, comercio local y espacio público. Su objetivo no es solo exhibir piezas, sino generar nuevas formas de mirar, interpretar y convivir con objetos cargados de memoria, espiritualidad, función social y valor simbólico.

En este sentido, la exposición propone que el escaparate deje de ser únicamente un lugar de consumo para convertirse también en un dispositivo de reflexión cultural.

La exposición reunirá una selección de obras africanas principalmente del siglo XX procedentes de distintos contextos culturales y geográficos --Mali, Nigeria, Camerún, Togo, Costa de Marfil, Mozambique, Guinea Ecuatorial, Tanzania, Gabón, Ghana, Benín o Burkina Faso--.

Entre ellas figurarán una puerta de granero Dogón, máscaras Bamana, Ejagham y Makonde, esculturas y figuras rituales o propiciatorias de pueblos como Bamana, Moba, Senufo, Yoruba, Fali, Kongo, Songye, Fang, Zaramo o Ewe, además de piezas singulares como una maternidad, una figura conmemorativa de jerarquía real, una moneda-arma y un bastón ceremonial, conformando un recorrido por objetos vinculados a la protección, la fertilidad, la memoria, el poder y la dimensión simbólica de la vida comunitaria.

UN PROYECTO COLECTIVO DE CIUDAD

La muestra forma parte de un proyecto de transferencia de investigación de la Universidad de Zaragoza, financiado por el Ayuntamiento de Huesca.

En el patrocinio de 'Presentificación' colaboran el Vicerrectorado del Campus de Huesca, la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación, el Vicerrectorado de Cultura y Patrimonio, la Asociación de Comercio y Servicios de Huesca, Casa África, la Escuela Superior de Restauración de Bienes Culturales de Aragón (ESCYRA), la Asociación Kaaylen, CCONG Ayuda al Desarrollo (Huesca), SERSO Aragón, el Grupo de Investigación ARGOS, el Centro de Información y Documentación sobre África (UCM-CIDAF) y el Área de Turismo del Ayuntamiento de Huesca.

La red de comercios participantes convierte esta exposición en un proyecto colectivo de ciudad. Los establecimientos que forman parte del recorrido son VOLE, La Suegra y la Nuera, Tentazioni, Benjamín Ara Joyero, Perfumerías Julià, Fleur de Lys, Misako, Raíces, OVS Kids, Farmacia Marro, Joyería Cuarzos, Muebles Montovelaz y Óptica Guara. "Presentificación" invita a repensar cómo circula el arte en la ciudad y qué nuevas relaciones puede activar en el presente.