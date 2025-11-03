Huesca creará la Unidad Canina de Apoyo y Seguridad de la Policía Local, en 2026

HUESCA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La comisión de Seguridad Ciudadana ha sido informada de la próxima creación de la Unidad Canina de Apoyo y Seguridad (UCAS) de la Policía Local de Huesca, un nuevo servicio que reforzará las labores de vigilancia, prevención y proximidad en la ciudad y que estará operativa a principios del año 2026.

Esta iniciativa se enmarca en el proceso de modernización del cuerpo impulsado tras la aprobación, en el pleno del pasado 30 de abril, del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Policía Local de Huesca, que responde a la necesidad de adaptar su estructura y funcionamiento a las nuevas demandas en materia de seguridad ciudadana y a la normativa autonómica sobre medios técnicos, de defensa y uniformidad.

El Reglamento recoge la apuesta por la mejora de la estructura orgánica y la especialización, con la creación de nuevas unidades como la de drones, canina o de medio ambiente y rural, así como aspectos relativos a la formación, la seguridad y la salud en el trabajo. En definitiva, supone una clara apuesta por la especialización con el objetivo de mejorar el servicio al ciudadano.

La Unidad Canina de Apoyo y Seguridad tendrá encomendadas, además de las funciones generales propias de la Policía Local, labores de guía canino y adiestramiento de los animales, la realización de patrullas preventivas junto con los canes en distintas zonas de la ciudad, la participación en controles en la vía pública y en intervenciones de seguridad ciudadana para la detección de drogas o sustancias estupefacientes, así como la inspección y registro de vehículos y locales cuando proceda.

También realizará charlas y exhibiciones educativas en centros escolares y actividades públicas para concienciar sobre el respeto y cuidado hacia los animales y la prevención de conductas de riesgo, además de informar, divulgar y hacer cumplir la ordenanza municipal sobre animales domésticos y peligrosos.

La unidad podrá participar en eventos y exhibiciones públicas, colaborar con otras fuerzas y cuerpos de seguridad o administraciones previa autorización de la autoridad competente, y entrenar a los canes para mantener su eficacia, garantizando en todo momento su bienestar y salud.

DETECCIÓN DE DROGAS

La unidad se pondrá en marcha de forma progresiva e integrada en el área de Seguridad de la Policía Local, con un equipo de guías y perros adiestrados en detección de estupefacientes.

Se prevé su dotación con los medios y espacios necesarios, incluyendo vehículo específico, dependencias adecuadas y equipamiento reglamentario.

Al término de la sesión, los miembros de la comisión han asistido a una demostración práctica con los perros que integrarán la unidad, en la que se han mostrado algunas de las capacidades y ejercicios de adiestramiento que desarrollarán en el marco de sus funciones operativas.